Desalojadas una treintena de personas sin hogar de un asentamiento de la Ronda Litoral

Al menos una treintena de personas sin hogar han sido desalojadas esta mañana del campamento en el que malvivían en la avinguda Josep Carner, justo al lado del parque de Bomberos de Montjuïc. Los Mossos d'Esquadra han comenzado la operación a las ocho de la mañana y, de momento, siguen presentes en la zona mientras completan el desalojo.

El campamento desalojado era uno de los muchos asentamientos informales de personas sin hogar que se reparten a lo largo de la Ronda Litoral de Barcelona. Fuentes municipales aseguran que este espacio se levanta "ante los graves problemas de seguridad, salubridad y convivencia detectados en este este espacio".

Los vecinos del Poble Sec que convivían con el asentamiento habían denunciado frecuentemente problemas relacionados con el consumo de drogas y con el civismo de las personas que hacían vida en el asentamiento.

Hasta el lugar del desalojo también se han desplazado varias ambulancias y unidades del Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

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