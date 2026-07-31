Se derrumba una parte del techo del gimnasio de la Escuela Salvador Dalí de Figueres

Una parte del techo del gimnasio de la Escuela Salvador Dalí de Figueres se ha derrumbado este jueves. Los vecinos de la zona han alertado a los servicios de emergencia después de oír un fuerte ruido procedente del interior de las instalaciones del centro educativo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Urbana de Figueres y de los Bombers de la Generalitat, así como el arquitecto municipal, representantes de la dirección de la escuela y miembros del gobierno municipal.

Los servicios de emergencia y los técnicos municipales han inspeccionado el espacio afectado para determinar el alcance del derrumbe del techo del gimnasio y comprobar el estado de las instalaciones.

Sin utilizar en estos momentos

Según ha informado el Ayuntamiento de Figueres, ninguno de los grupos de los casales que utilizan las instalaciones de la escuela durante los meses de verano estaba usando el gimnasio. Los dos casales de verano que realizan actividades en la Escuela han sido reubicados en otras escuelas para mañana: aproximadamente 25 pertenecen al Centro de Lleure el Dofí y 90 son de los grupos municipales.

Los técnicos deberán evaluar ahora las causas del derrumbe y las actuaciones necesarias para reparar el espacio y garantizar su seguridad antes de que pueda volver a utilizarse.

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Desde 1973

La Escuela Salvador Dalí de Figueres abrió sus puertas el 23 de octubre de 1973. El propio Salvador Dalí asistió al acto inaugural del centro educativo que lleva su nombre, junto con varias personalidades de la época. El edificio escolar tiene, por tanto, casi 53 años de antigüedad.