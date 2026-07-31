Declarado un nuevo incendio forestal en Tornavacas: medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona

Extremadura ha despertado este viernes con un nuevo incendio forestal después de varios días de tregua sin fuegos en la región. Las llamas se han declarado en una zona de alta montaña próxima al municipio cacereño de Tornavacas, según ha confirmado el Plan Infoex sobre las 7.15 horas. El incendio no ha obligado, por el momento, a activar ningún nivel de peligrosidad. Un amplio dispositivo terrestre y aéreo trabaja desde primera hora para tratar de frenar su avance.

Hasta el lugar se han desplazado cinco unidades de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción. También participan efectivos de la Guardia Civil en labores de auxilio y apoyo al operativo. El dispositivo cuenta además con dos helicópteros y dos aviones que combaten las llamas desde el aire y prestan apoyo a los equipos desplegados sobre el terreno.

La Central 062 de la Guardia Civil recibió el primer aviso alrededor de las 4.45 horas de la madrugada. Cuando los agentes llegaron a la zona comprobaron que el incendio presentaba dos focos activos: uno localizado en el Puerto de Tornavacas y otro en el paraje conocido como La Serrá.

Lejos del pueblo y de los cerezos

La alcaldesa de Tornavacas, María Josefa Marcos Muñoz, ha explicado que las llamas se encuentran en el entorno de La Serrá, aunque a distancia del incendio registrado en esta misma zona a comienzos de julio. “Está más arriba, hacia la zona de Castilla”, ha señalado la regidora, que destaca la presencia de diversos efectivos trabajando sobre el incendio.

En el municipio confían en que el operativo pueda hacerse con el fuego a lo largo de este viernes. Afecta inicialmente a terrenos de la reserva natural de caza de Tornavacas, situados en la parte alta de la sierra. La alcaldesa ha precisado que en el entorno afectado “no hay ni cerezos ni casas”, por lo que las llamas se mantienen alejadas tanto del casco urbano como de las explotaciones agrícolas del Valle del Jerte.

La zona dispone además de accesos por carreteras y caminos, lo que facilita la llegada de los medios terrestres movilizados para las tareas de extinción.

Otro fuego en La Serrá a comienzos de julio

El nuevo incendio se produce menos de un mes después del registrado en Tornavacas durante la madrugada del pasado 5 de julio. Aquel fuego también se localizó en el paraje de La Serrá, aunque la alcaldesa asegura que el foco de este viernes se encuentra a distancia y a mayor altura. El incendio anterior comenzó alrededor de las 23.30 horas y afectó a una zona abrupta de alta montaña, circunstancia que dificultó el trabajo del operativo. El Plan Infoex lo dio por controlado sobre las 13.30 horas del día siguiente, después de consolidar su perímetro.

En aquella ocasión tampoco hubo riesgo para el casco urbano ni para las plantaciones de cerezos. Los vecinos alertaron además de otros tres conatos próximos a la carretera N-110 que fueron sofocados con rapidez durante la noche.

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El último incendio forestal registrado este verano en Extremadura antes del fuego de Tornavacas se produjo el pasado 28 de julio en Benquerencia de la Serena. El Plan Infoex activó entonces el nivel 1 de peligrosidad hasta que las llamas quedaron estabilizadas al mediodía.