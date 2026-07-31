La bodega La Vinyeta denuncia que un rebaño de vacas «ha arrasado» el viñedo de Llançà

La bodega La Vinyeta ha denunciado los daños ocasionados en uno de sus viñedos de Llançà después de que «un rebaño de vacas accediera y defoliara buena parte de las cepas». Según ha explicado la propia bodega, los hechos habrían comportado la pérdida de la cosecha de esta temporada, valorada en más de 14.000 euros, y podrían tener consecuencias también en la producción de los próximos años. «El viñedo ha quedado completamente arrasado», afirman los propietarios. Por su parte, el ganadero responsable del ganado confirmó haberlas retirado tan pronto como le fue posible.

Se trata del viñedo situado en la entrada de Llançà, un viñedo formativo con un convenio a tres bandas con el Ayuntamiento de Llançà, que cede el terreno, y el instituto de Llançà, donde los estudiantes del ciclo formativo de grado medio de viticultura pueden desarrollar los conocimientos adquiridos y disponen de un espacio donde hacer las prácticas.

Los responsables de la explotación explican que, en un primer momento, pensaron que era la acción de un animal salvaje que hubiera accedido al viñedo, como un corzo o un jabalí. Sin embargo, al inspeccionar la zona, encontraron excrementos de vacas que confirmaban que habían accedido al cultivo superando el cercado: «el hambre ha podido más que el pastor eléctrico de la cerca», explica Josep Serra, responsable de la bodega, en un vídeo difundido en Instagram.

El propietario del rebaño, consultado por este diario, admite que los daños se produjeron después de que «se le escaparan cinco vacas». El ganadero asegura que se trata de un hecho accidental y afirma que los animales habían sido recuperados cuando los encontró y pudo recogerlos.

Desde La Vinyeta se pusieron en contacto con el ganadero el día en que se detectó este incidente. Explican que la respuesta fue que «retiraría las vacas que le habían quedado» en el momento de trasladarlas a Setcases, pero Josep Serra lamenta que «continuaron entrando en el viñedo y, después de algunas semanas, ya hemos perdido la cosecha y las cepas están muy dañadas».

La alcaldesa de Llançà, Núria Escarpanter, apunta que «el Ayuntamiento ya había alertado del descontrol de estos animales y había requerido al propietario que estas vacas no podían circular libremente». Lamenta que estos avisos previos «no habían funcionado». Finalmente, recuerda que «la propiedad debe asumir la responsabilidad para evitar los daños materiales que ya se han producido y, sobre todo, prevenir posibles daños personales en el futuro».

Afectaciones para los próximos años

El responsable del viñedo asegura que «las cepas están muy dañadas y esto también afectará a las cosechas de los próximos años».

En cuanto al valor económico de la pérdida, aseguran que, según el peritaje, «supera los 14.000 euros, entre la uva, las cepas y las ramas rotas, los postes rotos y también el trabajo de volver a formar estas cepas para el próximo año». Han presentado una denuncia por los daños económicos y patrimoniales ocasionados.

Josep Serra advierte de que la principal preocupación es evitar que la situación se repita: «lo que más nos preocupa es que estos hechos no puedan volver a repetirse el próximo año». Ya que, asegura, «no es la primera vez que hay incidentes con estas vacas».

Pastos de verano y sequía

Los rebaños se trasladan en verano a lugares donde hay alimento y vegetación, en el proceso de la trashumancia. En el parque natural del Cap de Creus, el periodo de pastoreo finaliza el 1 de junio. En este caso, las vacas que quedaron en los terrenos de Llançà abandonaron sus zonas habituales porque no encontraban pasto en esta época del año.

Según la bodega, la sequía y los episodios de calor extremo habrían agravado la situación.

Aun así, sostienen que «la responsabilidad recae en la gestión del rebaño», ya que «los animales deberían haber sido trasladados a los pastos de verano».

Noticias relacionadas

Los responsables de la bodega remarcan que «son defensores de la ganadería extensiva y trabajan habitualmente de manera coordinada con este sector». Pese a ello, reclaman que esta actividad «se lleve a cabo con una gestión responsable para evitar perjuicios a terceros».