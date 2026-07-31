Barcelona supera por primera vez los 30ºC todos los días del verano

Las olas de calor en serie y los valores extremos sostenidos que han asfixiado Barcelona desde antes de que empezara el verano han dejado una nueva muesca de récord en los registros de la ciudad. Por primera vez en sus 113 años de datos, el Observatori Fabra ha registrado un mes de julio en el que la temperatura máxima ha superado los 30ºC durante cada uno de sus 31 días.

De hecho, la racha de calor es todavía más larga si se tienen en cuenta los últimos días de junio. En total, la estación meteorológica acumula 43 jornadas consecutivas con temperaturas máximas superiores a los 30 grados.

El mes que este viernes acaba también ha sido el más cálido de toda la serie climática, iniciada en 1914. La temperatura media se ha situado en 28,1ºC, cuatro por encima de la media climática. El registro supera en un grado al de julio de 2006, que hasta ahora encabezaba la clasificación.

En términos absolutos, este julio ha sido el segundo mes más cálido observado nunca en el Fabra, solo por detrás de agosto de 2003, cuando la temperatura media alcanzó los 28,5ºC. Además, es el segundo mes consecutivo que se sitúa cuatro grados por encima de la media climática.

Nuevo récord absoluto de temperatura

Uno de los datos más destacados del mes se produjo el 8 de julio, cuando los termómetros alcanzaron los 40,9ºC. También se trata de la temperatura más elevada registrada en el Observatorio Fabra.

El nuevo récord llega menos de dos años después de que la estación superara por primera vez la barrera de los 40ºC. La anterior máxima histórica, de 40ºC exactos, se había registrado el 30 de julio de 2024.

La temperatura mínima del mes ha sido de 18,4ºC, registrada el día 26. En cuanto a las precipitaciones, durante todo julio solo se han recogido 3,2 litros por metro cuadrado, el equivalente al 11% de la media climática mensual.

Noches tórridas

Si por el día los termómetros han tocado techos hasta ahora inauditos, las noches tampoco han dado tregua. De hecho, las noches tórridas, cuando los termómetros no bajan de los 25ºC, también forman ya parte de la nueva normalidad climática. Los datos del Observatorio del Raval, en el centro de Barcelona, dan cuenta de esta escalada de los valores nocturnos. En 2016, hasta el 23 de julio, apenas se contabilizaron tres noches de este tipo, cuando este año ya se han registrado 28.

En este sentido, los especialistas recuerdan que, entre 1924 y 2003, nunca se había notificado una noche a más de 23ºC durante un mes de junio. En cambio, en lo que llevamos de verano, todas las noches de este mes han estado por encima de este umbral. En la mayoría de los casos, se ha superado incluso la barrera de la noche tórrida.

Los especialistas vinculan esa aceleración de la temperatura nocturna, que está siendo mayor que la diurna, al cambio climático, al 'factor isla de calor' y a la reducción de la brisa. Dos nuevos estudios de la Universitat Politècnica de Catalunya señalaron días atrás que el calor mata más de noche que de día en Barcelona. El análisis indicaba que el aumento del calentamiento nocturno en la metrópolis ya es la principal causa de mortalidad relacionada con el calor, fenómeno que se acentúa cada vez que las mínimas se sitúan por encima de los 24ºC durante al menos tres días consecutivos.