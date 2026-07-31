Aragón pagará durante cinco años los impuestos de la Agencia Estatal de Salud Pública: por qué se dio el 'sí' a Zaragoza

No hay ni un solo punto negativo en el análisis del Consejo de Ministros a la candidatura de Zaragoza para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en el edificio del Pabellón de Aragón de la Expo 2008. Así se refleja en la documentación publicada en el Boletín Oficial del Estado en la que se hace una repaso de todas las candidaturas presentadas y se analiza, con mayor concreción, el caso de Zaragoza, la ciudad elegida entre las ocho candidatas.

Hay aspectos determinantes en la candidatura que se reconocen como tal en el documento publicado en el BOE y fechado el miércoles 29 de julio.

Entre otras cuestiones, se valora "de forma muy favorable" el compromiso del Gobierno de Aragón para asumir el pago de impuestos vinculados a la agencia durante los primeros cinco años desde la adjudicación del proyecto. En concreto, destaca el documento aprobado por el Consejo de Ministros, se valora la "cesión gratuita" del edificio mediante una "mutación demanial sin transferencia de titularidad", tal y como prevé la Ley de Patrimonio de Aragón, "con una duración vinculada al tiempo de permanencia de la AESAP y con inicio a partir de la finalización de las obras de adecuación".

Además, se destaca el compromiso de que los "gastos de utilización, tributos y tasas, incluidos el IBI, los asume el Gobierno de Aragón durante un máximo de cinco años desde la adjudicación", y transcurrido ese tiempo deberán ser abonados por parte de la Adminsitración General del Estado.

También asumirá el Gobierno de Aragón el coste de las obras de adecuación para transformar el Pabellón de Aragón en la sede de la agencia. Con un importe de 20.256.380,23 euros, incluidos honorarios y licencias, y un calendario de seis meses de tramitación administrativa y quince de ejecución. Además, hará lo propio con el coste de las obras de la sede provisional, que se estiman en menos de 500.000 euros, con un calendario previsto de 2 meses.

Pero no son los únicos aspectos que ha valorado el Gobierno de España para apostar por Zaragoza. Las otras claves del proyecto pasan por la potente red de acceso a medios de transporte público, que se destaca como "uno de los puntos fuertes" de la candidatura en el documento publicado por el Gobierno central. Al ocupar Zaragoza una "posición central en el noreste peninsular, prácticamente equidistante de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con una conectividad ferroviaria sobresaliente", se valora como "muy favorable" la disponibilidad de conexión de alta velocidad con Barcelona y Madrid "en trayectos de una hora y cuarto", con una treintena de trenes diarios por sentidos, así como el aeropuerto de Zaragoza y su conexión directa con Bruselas, o el acceso por autovía con los aeropuertos de Barajas y El Prat. Todo ello, ha considerado el Gobierno central, situaba a Zaragoza "en na posición especialmente competitiva" respecto al resto de candidatas.

Además, el Ministerio para la Presidencia ha ensalzado el ecosistema académico, científico, económico y social que rodeará a la agencia. Con la Universidad de Zaragoza, destacada en los ránquins internacionales de Ciencias Naturales, Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos; la Universidad San Jorge; el CSIC; la fundación ARAID y un "potente nodo logístico y tecnológico como Plaza", el Gobierno central ha valorado un "entorno plenamente alineado con las funcaiones de la AESAP" y que constituye "uno de los activos más destacados de la candidatura".

Otro elemento diferencial de la candidatura zaragozana, que no incluía ninguna de sus competidoras, eran medidas de apoyo financiero o logístico, como el protocolo firmado el pasado mes de enero por el Gobierno de Aragón y Renfe Viajeros para la futura bonificación de títulos de transporte del personal, visitantes y ponentes de la Agencia, así como un descuento garantizado del 20% en trenes AVE y Larga distancia que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza para 10.000 trayectos anuales. "Ninguna otra candidatura aporta un compromiso similar", señala el informe del ministerio.

Noticias relacionadas

Las medidas económicas y la idoneidad del espacio del que fuera el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 han sido determinantes para declinar la balanza en favor de Zaragoza. Pero también otras cuestiones intangibles, como el "consenso institucional unánime" que ha cosechado la candidatura, con el apoyo de las tres principales instituciones, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón; la lucha contra la despoblación y por la cohesión social y territorial; o la adecuación del propio proyecto a las necesidades de la agencia.