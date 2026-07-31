Un ampurdanés subirá 60 veces al Puig Neulós por su mujer, que tiene esclerosis múltiple
Carles Plana recorrerá más de 1.200 kilómetros en un año para recaudar 3.000 euros destinados a la enfermedad
Más de 20 años con esclerosis múltiple: "Es un reto diario; nunca sabes si estarás bien"
Laura Teixidor
Carles Plana subirá 60 veces al Puig Neulós durante los próximos doce meses para dar visibilidad a la esclerosis múltiple, una enfermedad con la que convive su mujer, Àngels. El ampurdanés se ha propuesto recaudar 3.000 euros para la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) a través de un reto deportivo y solidario abierto a la participación de todo el mundo.
La iniciativa comenzó este lunes, 27 de julio, coincidiendo con el cumpleaños de Plana. La primera ascensión partió de Capmany y la completó acompañado de su amigo Pere, cuya mujer también padece la enfermedad. A lo largo del año, el impulsor del proyecto alcanzará la cima más alta de la Albera desde distintos municipios y puntos de la sierra.
Completar las 60 ascensiones supondrá recorrer más de 1.200 kilómetros y superar los 60.000 metros de desnivel positivo. Un desafío que exigirá constancia y un importante esfuerzo físico y mental, pero que también permitirá dar a conocer distintos rincones de la Albera.
Un reto abierto a todo el mundo
La intención es que el proyecto sea participativo. En las próximas ascensiones está previsto que se sumen miembros del Centre Excursionista Jonquerenc, así como senderistas y corredores procedentes de distintos puntos de Catalunya, la Catalunya Nord y Francia.
Los impulsores invitan a familiares, amigos y a cualquier persona interesada a participar en alguna de las subidas. También se puede colaborar con el reto realizando una aportación económica o ayudando a difundir la iniciativa.
El dinero recaudado se destinará íntegramente a los proyectos de la Fundación Esclerosis Múltiple, que trabaja en ámbitos como la investigación, la neurorrehabilitación y el acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias.
"Entre los dos hacemos uno"
El proyecto nace de la experiencia personal de Carles Plana y su mujer. Ella está diagnosticada de esclerosis múltiple y el reto quiere simbolizar la constancia y la capacidad de superación de las personas que conviven con esta enfermedad.
Más allá del objetivo deportivo y económico, las 60 ascensiones quieren convertirse en un homenaje a la lucha diaria de las personas con esclerosis múltiple y de su entorno. Una idea que la pareja resume con una frase: "Entre los dos hacemos uno".
Fuente: Diari de Girona
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