La Aemet avanza que ola de calor empezará a perder fuerza en las próximas horas y terminará entre el domingo y el lunes

La cuarta ola de calor extremo desde que empezamos el verano podría estar a punto de terminar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que, según apuntan los últimos modelos, las temperaturas se mantendrán en valores extremos hasta este viernes y después irán aflojando. Si no hay cambios de última hora, los meteorólogos afirman que lo más probable que es el sábado se produzca un descenso de los termómetros en el área mediterránea y entre el domingo y el lunes se produzca una bajada generalizada en el conjunto del territorio peninsular. Después, "seguirá haciendo calor pero ya no en valores extremos sino con cifras más propias de esta época del año". De confirmarse, pues, este cuarto episodio de altas temperaturas se dará por concluido en las próximas horas. Aun así, advierten los expertos, "el peligro de incendios continuará en valores muy altos o extremos en gran parte del país" durante los próximos días por lo que conviene seguir extremando precauciones.

Entre el viernes y el sábado, el calor seguirá siendo intenso en gran parte del país. Las temperaturas volverán a ser muy elevadas, con más de 36 a 38 grados en amplias zonas del interior y del sur, mientras que en el valle del Guadalquivir se podrán superar de forma generalizada los 42 grados. La madrugada también será especialmente sofocante en el área mediterránea y en el interior de Andalucía, donde en algunos lugares los termómetros no bajarán de 25 grados. Todo apunta a que el alivio térmico empezará a ganar terreno a partir del sábado en la costa mediterránea, donde se espera un primer descenso de las temperaturas respecto a los valores registrados durante los últimos días. También continuará la presencia de calima en el este peninsular y en los archipiélagos, junto con la posibilidad de tormentas localmente fuertes en áreas montañosas del este.

El cambio más importante llegará entre el domingo y el lunes, cuando una masa de aire más fresca favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en todo el país. Este alivio pondrá fin a la actual ola de calor, ya que los valores dejarán de ser tan extremos y se acercarán de nuevo a los habituales para comienzos de agosto. Aun así, el calor seguirá siendo notable en muchas zonas, especialmente el domingo, con máximas de 36 a 38 grados en amplias áreas del este, del centro y del sur peninsular. El lunes el descenso será más evidente y, en la mayor parte de la Península, las máximas se situarán entre 30 y 34 grados, aunque el nordeste, el tercio oriental y Baleares continuarán registrando temperaturas superiores a lo normal para la época.

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De cara a la próxima semana, la previsión apunta a que el martes se mantendrá un ambiente caluroso, pero en general sin los valores extremos registrados durante la ola de calor. Aun así, en el valle del Ebro, el sureste peninsular y Mallorca volverán a superarse los 36 o 38 grados. A partir de ese momento aumenta la incertidumbre meteorológica, aunque los modelos apuntan a un posible nuevo repunte de las temperaturas en los días posteriores. Aunque, según matizan los expertos, es aún pronto para confirmalo y habrá que estar atentos a siguientes actualizaciones de los modelos para ver cómo evoluciona la probabilidad de este escenario.