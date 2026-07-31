Conflicto en el ferrocarril
Huelga de Rodalies este viernes 31 de julio: servicios mínimos y trenes afectados
Las protestas del Sidicato Ferroviario (SF) harán que en hora punta circulen el 66% de los trenes y que el resto de la jornada lo haga un 33%
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El Sindicato Ferroviario - Intersindical (SF) ha convocado una nueva jornada de huelga estatal en Renfe para este viernes 31 de julio. El Departament d'Empresa i Treball ha fijado los servicios mínimos en hora punta --entre las 06.00 y las 09.30 horas de la mañana y las 17.00 y las 20.00 horas de la tarde-- en un 66%. El resto del día, circularán un 33% de los trenes habituales.
Rodalies recomienda a los viajeros que consulten las posibles afectaciones en el servicio antes de realizar sus desplazamientos y pone a disposición de los pasajeros las 'apps' de Rodalies, Renfe y la web para consultar las circulaciones a tiempo real. También se irá actualizando con las posibles incidencias los canales de WhatsApp y de X de Rodalies. Los servicios alternativos por carretera de líneas como la R3 seguirán con su oferta habitual.
Protesta contra el calor
Es la tercera jornada de hulega convocada por el Sindicato Ferroviario de este 2026. La organización protesta para conseguir "unas condiciones dignas" para los revisores y los maquinistas de Renfe de toda España, sobre todo en los meses de verano. El sindicato denuncia que muchos de los trenes de la operadora ferroviaria no cuentan con sistemas de aire acondicionado y que no existen protocols ni medidas claras para luchas contra las altas temperaturas de los vagones que, según denuncian, dejan a "cientos de pasajeros al borde de un golpe de calor". La organización también protesta contra la venta de la división de mercancías de Renfe y el cierre de talleres de la compañía ferroviaria.
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