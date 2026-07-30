Los vecinos evacuados por el incendio de Fermoselle, realojados: "El pueblo de Bermillo se ha volcado"

Vecinos de los pueblos desalojados por el incendio forestal originado en Fermoselle ya se han instalado en el pabellón de Bermillo de Sayago en el que, con toda probabilidad, pasarán la noche. La rapidez con la que se ha propagado el fuego y el intenso humo han obligado a evacuar doce pueblos de la comarca y los alrededor de 300 vecinos que han llegado al recinto deportivo de Bermillo, se han desplazado en vehículos particulares, aunque otros han sido trasladados en autobús.

En el interior del pabellón municipal y del que pertenece al instituto se ha trabajado a contrarreloj para preparar la infraestructura necesaria para convertir el recinto en un albergue, acoger a todos los desalojados y que pernocten en su interior si fuera necesario. Cruz Roja ha movilizado a voluntarios y a personal técnico de las asambleas de Zamora, Toro y Fermoselle. En concreto hasta Bermillo se han desplazado técnicos de los equipos de respuesta básica en emergencias, de montaje de albergues y de apoyo psicosocial.

A petición de la Junta de Castilla y León, Cruz Roja ha instalado ya el albergue con alrededor de 140 camas en el pabellón del instituto, aunque se podrían movilizar más medios de distintos puntos de la comunidad por si fueran necesarios para que los desalojados pasen la noche en Bermillo. La zona del pabellón deportivo municipal ha sido equipada con sillas en las que los afectados esperan con incertidumbre noticias sobre si podrán o no regresar a sus hogares.

Hasta el polideportivo se han desplazado profesionales sanitarios del Sacyl por si alguno de los evacuados requiere asistencia, ya que entre los vecinos que han tenido que abandonar sus pueblos se encuentran personas de todas las edades, pero en su mayoría de avanzada edad. Del mismo modo, sanitarios y técnicos de Cruz Roja están muy pendientes de las necesidades de medicación de los vecinos.

En el albergue habilitado en Bermillo, Cruz Roja también dispone de kits de higiene o mantas y presta un servicio de acompañamiento a las personas que han tenido que salir de sus casas por el incendio de Fermoselle.

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Vecinos que abandonaron su pueblo apreciaron a su llegada a Bermillo de Sayago cierto "caos" a la hora de reubicar a los desalojados que, en principio, fueron reagrupados por pueblos en diferentes zonas del pabellón. No obstante, a medida que los afectados han recalado en el recinto se reorganizó el espacio para que se sintieran cómodos a pesar de las circunstancias y de la incertidumbre generada por la rápida propagación del fuego.

No obstante, desde el primer momento se sintieron arropados por Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil y personal del Sacyl, así como por los vecinos de Bermillo, que "se han volcado" y han colaborado en las labores de montaje del albergue aunque también han llevado alimentos al recinto, en el que también se han almacenado gran cantidad de botellas de agua para garantizar el abastecimiento ante las elevadas temperaturas.

La alcaldesa de la localidad, Ángeles Isabel Martínez Iglesias, reconoció públicamente la solidaridad de los vecinos a los que, a las 15.10 horas, requirió colaboración a través de un grupo de WhastApp del pueblo. De inmediato, los vecinos se desplazaron hasta el pabellón para colaborar en las tareas necesarias para convertir el recinto en un albergue. Además de ayudar a montar camas también colaboraron con el Ayuntamiento en la preparación de la cena, a base de crema de calabacín, tortillas, bocadillos, fruta, leche y chocolate y aportaron alimentos para su preparación, además de repartir zumos, agua o café durante la merienda.

"Hay más voluntarios que gente realojada en el pabellón", aseguró la alcaldesa, quien reconoció públicamente la implicación de los vecinos para atender las necesidades de las personas evacuadas. Del mismo modo, alabó la generosidad del hotel "La Alcoba de Sayago" y de la Casa Rural de Fresnadillo de Sayago, que ofrecieron habitaciones para personas desalojadas de sus casas.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de alertar a los vecinos sobre la necesidad de abandonar sus viviendas, en algunos casos por la proximidad del incendio y en otros por el intenso humo. Del mismo modo, fueron desalojadas alrededor de medio centenar de personas que se encontraban el camping Los Arribes de Cibanal y de varias viviendas dispersas existentes en la zona.

La población total desalojada supera las 950 personas, de las que alrededor de 200 se trasladaron hasta el polideportivo de Bermillo y otras optaron por desplazarse hasta viviendas de familiares.

No obstante, vecinos de varios pueblos en los que la Guardia Civil ordenó su desalojo inmediato por el avance de las llamas y por el intenso humo han decidido no abandonarlo para intentar protegerlos y "salvarlos" si son alcanzados por el incendio.

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