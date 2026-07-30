Nuevas cámaras con IA para 'cazar' el uso del móvil al volante o no llevar cinturón en la AP7 y en la A2: la última medida de Trànsit

Con el objetivo de acabar con el uso indebido del teléfono móvil durante la conducción y la no utilización del cinturón de seguridad, el Servei Català de Trànsit ha iniciado una prueba piloto con Inteligencia Artificial en la autovía A-2 y en la autopista AP-7 que permite de detectar de manera automática estas conductas de riesgo. Para ello se utiliza una tecnología innovadora dentro de carros-remolque móviles incorporando cámaras de alta definición y algoritmos avanzados de IA que permiten analizar continuamente el comportamiento de los conductores.

De esta forma se consigue identificar posibles infracciones relacionadas con estas dos conductas de riesgo en la carretera: las distracciones causadas por el móvil y la falta de uso de los sistemas de seguridad pasiva, como los cinturones.

Uno de los carros-radar con IA presentados hoy / El Periódico

El sistema ya se ha testado en varios países europeos y el pasado junio Trànsit inició una prueba piloto en las dos principales vías catalanas como paso previo a extenderlo a toda la red viaria. Por el momento, se está probando esta tecnología en diferentes entornos de circulación y con diversos volúmenes de tráfico. En los dos meses que lleva en funcionamiento, el sistema ha detectado más de 8.500 casos de uso inadecuado del teléfono móvil al volante y más de 4.500 infracciones relacionadas con el cinturón de seguridad.

Dos tipos de infracciones

El sistema es capaz de captar dos tipologías de infracciones relacionadas con el uso de los dispositivos móviles durante la conducción: por un lado, los conductores que sujetan el teléfono con la mano mientras circulan y, por otro, aquellos que utilizan el dispositivo apoyándolo sobre la parte superior de las piernas, una conducta especialmente peligrosa porque obliga al conductor a apartar la vista de la carretera durante más tiempo.

Los datos obtenidos indican que entre un 3,6% y un 6,6% de los conductores observados podrían estar utilizando el teléfono durante la conducción, en función del tipo de vía y de las condiciones del tráfico.

La tecnología también ha identificado 4.500 casos de personas que circulaban sin el cinturón de seguridad o haciendo un uso incorrecto del mismo. Según las estimaciones del estudio, entre el 1,3% y el 1,8% de los ocupantes de los vehículos observados no utilizaban correctamente este sistema de seguridad pasiva, que para los representantes de Trànsit es "un elemento clave para reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente".

Por eso, señalan que la prueba piloto ha demostrado también la elevada capacidad de la inteligencia artificial para identificar posibles infracciones, con niveles de precisión superiores al 70% en el caso del cinturón y más del 84% de precisión en la detección automática del uso del móvil.

Se utiliza el móvil de noche

El análisis de los datos obtenidos durante la prueba piloto ha permitido identificar patrones diferenciados según el tipo de vía, el día de la semana y la franja horaria. En lo que respecta al uso del teléfono móvil al volante, la incidencia es claramente superior en la A-2, en el entorno periurbano de Cornellà de Llobregat, donde la prevalencia estimada alcanza el 5% de los conductores observados. En el caso de la AP-7 se registraría el 3,6%.

Imagen captada por el sistema de conductor sin cinturón / Trànsit

En este sentido, en el conjunto de la prueba piloto en las dos vías, se estima que un 4,3% de los conductores utilizan el teléfono móvil mientras conducen. En la comparativa internacional del estudio piloto, Catalunya ocupa la tercera posición en incumplimiento de la normativa relativa al uso del teléfono móvil durante la conducción, solo superada por Norteamérica y un país europeo.

En Catalunya, los datos también indican que las distracciones relacionadas con el móvil son más frecuentes durante los días laborables, especialmente entre miércoles y viernes, mientras que los niveles más bajos se registran durante los fines de semana. Por franjas horarias, el uso del móvil se concentra principalmente durante las horas diurnas y, sobre todo, en la franja del mediodía (entre las 11:30 h y las 15:30 h), seguida de las primeras horas de la tarde.

Menos uso del cinturón en la AP-7

En cuanto al cinturón de seguridad, el comportamiento es diferente en cada una de las vías, según Trànsit. La AP-7 presenta una prevalencia de incumplimiento superior (1,8%), mientras que en la A-2 se sitúa en el 1,2%. El estudio también muestra que las infracciones relacionadas con el cinturón tienden a aumentar durante los fines de semana, especialmente los sábados, y que presentan una incidencia relativamente más elevada en determinadas franjas nocturnas y de madrugada, especialmente en la AP-7.

Para Trànsit, los resultados evidencian que las conductas de riesgo asociadas a las distracciones y al no uso del cinturón están presentes en cualquier tipo de vía, pero que se manifiestan de manera diferente según el entorno de circulación. Mientras que las vías periurbanas concentran una mayor incidencia del uso del teléfono móvil al volante, las vías de alta capacidad registran porcentajes más elevados de incumplimiento del uso del cinturón de seguridad.

Reducir la siniestralidad

La consellera d'Interior, Núria Parlon, y el director de Trànsit, Ramon Lamiel, han presentado esta prueba piloto justo al inicio de la operación salida de agosto, que incrementará la presencia de vehículos en las carreteras. Parlon ha remarcado que este sistema nuevo es "una herramienta complementaria para reforzar las políticas de prevención, concienciación y vigilancia", ya que facilita "la detección de conductas de riesgo".

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Además, Lamiel ha indicado el sistema permite conseguir información objetiva sobre los hábitos de conducción y puede orientar a los gestores de Trànsit para hacer campañas específicas de seguridad vial, así como incidir en las irregularidades a controlar.