La solsonense de diez años que ha coronado el Mont Blanc: "Si quieres conseguir un reto, necesitas mucho esfuerzo... y no siempre puedes llegar a la cima"

Con solo 10 años, la solsonense Júlia Nadal Fernández, hija del director de la estación de esquí de Tuixent, Albert Nadal, ha coronado el Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes, tras meses de preparación y una ascensión de 16 horas. La experiencia le ha servido para descubrir los límites del esfuerzo y la constancia, pero también para reforzar una afición por la montaña que comenzó cuando era muy pequeña. Júlia explica qué sintió al llegar a la cima, cómo superó los momentos más difíciles y por qué prefiere las montañas a las pantallas.

Para llegar al Mont Blanc habéis necesitado meses de preparación. ¿Qué has aprendido sobre el esfuerzo y la constancia durante todo este proceso?

He aprendido que, si quieres conseguir un reto, necesitas mucho esfuerzo, y que el esfuerzo no es un regalo, sino que tienes que ganártelo. También he aprendido que no siempre se puede llegar a la cima, porque puede hacer mal tiempo o puedes estar demasiado cansado, y que siempre hay que volver a intentarlo para poder conseguirlo.

Tu padre explica que esta afición nació cuando eras muy pequeña. ¿Recuerdas cuál fue el momento en el que pensaste que querías llegar tan alto?

No recuerdo muy bien cuándo empecé a aficionarme a la montaña ni cuándo decidí subir al Mont Blanc. Pero sí recuerdo que mi padre subió al Mont Blanc con unos amigos y pensé: "Ojalá, algún día quiero intentarlo yo". Y ese día llegó y pude conseguirlo. Lo recuerdo muy bien.

Has recibido el reconocimiento de personas como Kilian Jornet. ¿Es un referente para ti? ¿Te gustaría hacer algún día expediciones como las suyas?

Sí, me gustaría poder hacer cosas así algún día, quizá no tan altas. Kilian Jornet es muy bueno y, para mí, es un referente. Me anima a hacer cosas y eso me ayuda mucho a poder llegar a las cimas.

¿Cómo reaccionan tus amigos y compañeros de escuela cuando les cuentas que has subido montañas? ¿Te hacen muchas preguntas?

La verdad es que mis amigos no se imaginan mucho el esfuerzo que hace falta para hacer estas cosas, pero sí que a veces me hacen bastantes preguntas. Sobre todo las profesoras. Los amigos se lo toman de otra manera.

Cuando pisaste la cima del Mont Blanc, ¿qué sentiste? ¿Fue el mejor momento de la expedición o te quedas con algún otro recuerdo?

Llegar a la cima fue uno de los mejores momentos, porque me di cuenta de que el Mont Blanc es como el rey de las montañas. Cuando llegué arriba me sentí muy satisfecha y muy feliz. No me imaginaba que pudiéramos llegar, porque también tuvimos que hacer muchos cambios durante la expedición, pero me sentí muy bien al alcanzar la cima.

Muchos niños de tu edad pasan buena parte de su tiempo libre con el móvil, las redes sociales o los videojuegos. Tú prefieres subir montañas. ¿Qué te aporta la montaña que no te dan las pantallas?

Para mí, la montaña es un rato que puedo pasar libre, sin tener que pensar en nada más. Creo que los niños que están muy enganchados a las pantallas no pueden vivir tantas aventuras ni tienen un reto por intentar conseguir. La montaña es como un desafío por el que te esfuerzas para llegar a alcanzarlo.

La ascensión al Mont Blanc duró 16 horas. ¿Cuál fue el momento más duro y qué te ayudó a seguir hasta la cima?

Un momento en el que sufrí un poco fue en un paso de la arista que había que hacer con crampones. También me ayudó mucho a continuar poder parar a comer un poco e ir recuperando energía.

El alpinismo obliga a confiar en las personas que te acompañan, a prepararte bien y a ser paciente. ¿Crees que esos valores también te ayudan en tu día a día en la escuela o con tus amigos?

Un poco sí. Me ayudan a esforzarme más y también a tener más paciencia. Creo que esos valores me ayudan en mi día a día.

Si pudieras enviar un mensaje a los niños y niñas que pasan muchas horas delante del móvil, ¿qué les dirías para animarlos a descubrir la montaña y la naturaleza?

Les diría que no estuvieran tanto con las pantallas, porque eso hace que pierdas la oportunidad de vivir cosas como las aventuras en la montaña. Para mí, la montaña es una parte muy importante de mi vida. Creo que, si todos los niños pudieran ver lo genial que es hacer estas cosas y todo lo que se aprende con ellas, el mundo cambiaría mucho.

Con solo 10 años has subido al Mont Blanc. ¿Qué es lo que te atrae tanto de la montaña para que prefieras pasar horas caminando en lugar de hacer otras actividades?

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De la montaña me gusta mucho el paisaje, sobre todo cuando llegas arriba. En el Mont Blanc vi todas las montañas por debajo de mí, con todas las nubes, y me gustó muchísimo. También me gusta el silencio de la montaña, porque me ayuda a pensar en otras cosas y a relajarme de todo lo que pasa durante el día.

Fuente: Regió7