La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez - Salinas, ha abierto una actuación de oficio e invesitgará por su cuenta qué falló para que las pruebas del informe PISA de 2025 en Catalunya dejaran fuera de los exámenes a un 23,2% de los alumnos seleccionados y que, por lo tanto, los resultados no sean comparables ni a otros terriotrios ni a oeciciones anteriores. La Síndica ha solicitado al Departament d'Educació información detallada sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra y las características del alumnado que quedó feura de las pruebas.

Giménez - Salinas también ha pedido a Educació que le traslade toda la información disponible sobre los mecanismos de acompañamiento y de supervisión que se llevaron a cabo durante las pruebas, que se celebraron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo. La Síndica reclama, además, toda la documentación que el Departament envío a los centros seleccionados en la muestra y una copia del informe que resulte de las "diligencias informativas" que Educació tiene abiertas para esclarecer los hechos.

En un comunicado, la institución explica que conisdera necesario "profundizar" en el análisis de los hechos. La Síndica, sobre todo, apunta a la gravedad de que el 19.6 % de alumnos de la muestra –499 de los 2.545 estudiantes llamados a hacer las pruebas– fueran descartados por problemas relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o de comportamiento. Para Giménez - Salinas, son unas cifras "muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de cuarto de la ESO". "Según los últimos datos disponibles los alumnos con necesidades edcuativas especialces representan un 5% del total", remcha la Síndica.

El comunicado de Gímenez - Salinas concluye insistiendo que las spruebas PISA "son una herramineot de referencia para evaluar el funcionamiento de los sietemas educativas y orientar las políticas públicas".