Rodalies estrena la nueva 'app' que informa sobre los trenes en tiempo real

Renfe ha puesto en marcha este miércoles, unos dos meses más tarde lo previsto, la nueva 'app' de Cercanías, que reúne a todas las redes metropolitanas o regionales de Renfe en España. Ahí se incluye la red de Rodalies que, según ha informado el Ministerio de Transportes, disfrutará de una aplicación propia para sus usuarios. Por primera vez, la aplicación de la principal operadora ferroviaria de España incluirá mapas que localizan en tiempo real a los trenes que están circulando para que los pasajeros puedan controlar en todo momento por dónde va su tren.

Más allá de estos mapas interactivos –una adaptación de los portales web que ya estrenaron a finales de 2025 para los Cercanías y a inicios de 2026 para el resto de los trenes– la aplicación también incorpora la posibilidad de comprar los billetes para los trenes directamente desde la 'app'. Los títulos que se adquieran por esta vía también podrán ser validados directamente en los tornos o con los revisores de los trenes mediante el código QR que generan.

La aplicación también integra inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los usuarios y permite realizar búsquedas por voz. La nueva aplicación también reúne más información sobre la accesibilidad de las estaciones, sus conexiones para realizar transbordos con otros transportes públicos o la disponibilidad de sus párkings de bicicletas, entre otros.

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