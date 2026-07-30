Interrumpida la R3 de Rodalies entre Puigcerdà y Ripoll por una incidencia en la catenaria

La circulación de la línea R3 de Rodalies ha quedado interrumpida este jueves entre Puigcerdà y Ripoll a causa de una incidencia en la catenaria, según han informado Renfe y Protecció Civil. Como consecuencia de la avería, se ha habilitado un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre ambas estaciones.

Ante la incidencia, Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat, el plan especial para emergencias ferroviarias de Catalunya, y ha pedido a los usuarios que sigan las indicaciones de los operadores ferroviarios mientras duren las afectaciones.

Por su parte, Renfe ha informado de que los trenes no pueden circular por el tramo afectado y que los desplazamientos entre Puigcerdà y Ripoll se realizan mediante autobuses hasta que pueda restablecerse el servicio ferroviario.

La incidencia afecta a una línea que desde principios de año ya opera con una oferta reducida debido a las obras de mejora de la infraestructura que ejecuta Adif. Actualmente, la R3 presta aproximadamente el 50% de las circulaciones que tenía antes del 20 de enero y combina el servicio ferroviario con transporte alternativo por carretera en algunos tramos.

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Además, las limitaciones temporales de velocidad derivadas de los trabajos y las mayores ventanas de mantenimiento obligan a alargar los tiempos habituales de viaje. Adif mantiene las actuaciones para eliminar estas restricciones y recuperar progresivamente la oferta y los horarios habituales.