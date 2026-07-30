Detectado un nuevo caso de peste porcina africana, que eleva el total de positivos a 373

La Generalitat ha confirmado este jueves un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) dentro de la zona de alto riesgo, concretamente en Barcelona. De este modo, el total de positivos desde el inicio del brote asciende a 373 jabalíes.

Desde el primer caso, detectado a finales de noviembre, se han analizado 10.252 jabalíes, de los cuales 9.879 han dado negativo.

Según el balance semanal del Departament d’Agricultura, en los últimos siete días se han capturado 429 jabalíes dentro de la zona infectada, que incluye las áreas de alto y bajo riesgo. Las capturas en esta zona suman ya 9.807 ejemplares.

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En cuanto al dispositivo desplegado, durante la última semana ha contado con 1.419 efectivos.