Mañana de caos en Rodalies: robos de cable y otras incidencias dejan retrasos en la R2, la R3, la R8, la R11, la R13 y la R14

La mañana de este jueves ha sido especialmente complicada para los usuarios de Rodalies y Regionals de Catalunya. Varios problemas a lo largo y ancho de la red ferroviaria catalana –desde robos de cableado hasta incidencias técnicas o problemas de disponibilidad de maquinistas o trenes– han dejado afectadas al menos seis líneas, provocando demoras y cortes en muchas de ellas. El reguero de incidencias se da tan solo 24 horas de la huelga de maquinistas y revisores que tiene convocada el Sindicat Ferroviari y que dejará servicios mínimos del 66% en hora punta y el 33% el resto de la jornada.

En una de las líneas más utilizadas de la red, la R2 y la R2Nord –que registra más de 100.000 usuarios al día– los trenes avanzan desde Castelldefels y el Aeropuerto pero acaban su trayecto en Sant Andreu, y no llegan a Granollers Central ni a Sant Celoni como es habitual. Las cuentas oficiales de Rodalies explican que se trata de una incidencia por robo de cable y que los trenes de la R11 de Regionals paran excepcionalmente en tordas las paradas entre Granollers Centre y Sant Andreu para asegurar el servicio en estas estaciones. La afectación se ha producido precisamente en el tramo en el que se produjo el socavón en las obras de soterramiento de Montcada la semana pasada y que obligó a suspender durante tres días el tráfico ferroviario.

A medias en la R8 y la R3

La misma incidencia afecta también a los trenes de la R8, que este jueves solo circulan entre las estaciones de Martorell Central y Cerdanyola Universitat. Desde allí, Renfe ha dispuesto un servicio de bus alternativo hasta Mollet - Sant Fost, donde los usuarios que deseen llegar hasta Granollers Centre –la última parada habitual de la R8– pueden coger los trenes de la R11. Precisamente, la línea R11 también había sido objeto esta madrugada de un robo de cable entre las estaciones de Figueres y Llançà, que ha podido solucionarse poco antes de las ocho de la mañana.

Tampoco se ha librado de las incidencias este jueves la ya maltrecha R3. Una incidencia en la señalización entre las estciones de Centelles y Balenyà provoca demoras entre los pocos trenes que cubren el trayecto entre La Garriga y Puigcerdà. La línea sigue cortada entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga y Adif calcula que el servicio no podrá restablecerse hasta el próximo mes de enero, pese a que el primer calendario indicaba que los trenes debían volver a circular hasta Montcada Bifurcació desde el pasado mes de mayo.

Problemas en el corredor sur

También se han visto afectadas por esta ola de incidencias la R13 y la R14 de Regionals, que por una incidencia operativa –es decir, por falta de disponibilidad de maquinistas o de trenes– no han podido circular esta mañana de jueves. Renfe ha dispuesto un servicio alternativo por carretera entre Lleida y Les Borges Blanques o La Plana - Picamoixons, en función del tren escogido. Ambas líneas habían recuperado finalmente el servicio este martes después de que un grave robo de cable cerca de la estación de Montblanc la semana pasada obligara a interrumpir el servicio. Adif calcula que para reparar los destrozos del acto vandálico, que afectó al enclavamiento de la estación –el dispositivo electrónico que permite conocer la posición de los trenes desde el centro de control– deberán destinarse meses.

Tampoco ha circulado esta mañana el Avant diario que sale desde Tortosa, ya que el tren sufrió una incidencia este miércoles por la noche y no pudo llegar hasta la estación de salida de este miércoles. Esta circulación funciona en su primer tramo –entre Tortosa y Cambrils– como un tren de Regionals y más adelante como un Media Distancia, lo que provoca que haya usuarios que formalizan la reserva de su asiento vía Web y otros que tienen que hacerlo directamente en la ventanilla de su estación. Aquellos que lo reservaron 'online' sí que recibieron un aviso con la cancelación del tren, pero el resto solo lo ha podido saber unos minutos antes de coger el tren, lo que ha indignado a algunos usuarios.