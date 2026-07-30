Un municipio en provincia de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC

La cuarta ola de calor del verano ha dejado un jueves de temperaturas infernales en gran parte de España. Según apuntan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante esta jornada más de la mitad de las estaciones meteorológicas del país han registrado valores de calor extremo por encima de los 35 grados y más de medio centenar han llegado a los 40 grados. La máxima más alta de la jornada se ha registrado en el municipio de Sant Julià de Vilatorta, en provincia de Barcelona, donde se han superado los 42,6 grados. Los modelos apuntan a que los termómetros se mantendrán en valores muy altos para la época hasta como mínimo el fin de semana y después, con un poco de suerte, se producirá un cambio de tiempo que dará por finalizada esta cuarta ola de calor del verano en España.

Este jueves han sido al menos una docena las comunidades autónomas que han tenido que activar avisos por altas temperaturas. En Catalunya, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y Comunitat Valenciana los avisos se han elevado a nivel naranja ante la previsión de que los termómetros sobrepasaran los 40 grados. Y así ha sido. Los registros de este jueves apuntan a que durante esta jornada han sido decenas los municipios que han registrado temperaturas extremas para la época. En provincia de Barcelona se han superado los 42 grados, un valor casi diez grados por encima de lo normal para esta época. También se han registrado cifras similares en Navarra, Zaragoza, Granada, Sevilla, Toledo y Jaén.

En algunos puntos de los Pirineos se han superado los 36,8 grados, demostrando así que el calor extremo también puede alcanzar los que hasta ahora eran los "refugios climáticos" de Catalunya

En Catalunya, según los registros de Meteocat, entre los valores más extremos de la jornada destacan los 41 grados de Lleida, Tremp y Solsona. Pero más allá de estos, lo que más sorprende son los valores observados en la zona de Pirineos. En estaciones de montaña como Vielha se han superado los 30 grados. En Tírvia, a 955 de altitud, se ha llegado a los 36. Y tanto en el el Pont de Suert como en la Seu d'Urgell se ha pasado el umbral de los 36,8 grados. Estas cifras no solo atestiguan que el calor extremo va 'in crescendo' sino que, además, alcanza zonas cada vez más complejas como, por ejemplo, los entornos de alta montaña hasta ahora considerados como los grandes "refugios climáticos" de Catalunya frente a las altas temperaturas.

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Los modelos apuntan a que la ola de calor, lejos de terminar ya, se alargará hasta como mínimo el fin de semana. El viernes se espera otra jornada con máximas por encima de los 40 y 42 grados en buena parte de la Península Ibérica, a excepción de la cornisa norte. En esta misma línea, el sábado todo apunta a que la jornada será extremadamente cálida en buena parte del país. Algunos modelos apuntan a que las temperaturas podrían empezar a bajar a partir del domingo aunque, según afirman algunos especialistas, podríamos seguir con valores altos para la época durante varios días más. Por el momento, aún no está claro hasta cuándo los termómetros españoles se mantendrán en valores tan anómalos y, una vez más, tan alterados por el cambio climático.