Incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas. Apenas un millar de personas continúan evacuadas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la nueva ola de calor.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano, aunque se ha decretao el fin del confinamiento

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

El incendio de Zamora se desmadra Un operativo de medio centenar de medios trata de controlar las llamas que avanzan a gran velocidad favorecidas por el viento. Siga leyendo aquí a Irene Gómez.

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle (Zamora): "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017" Tensión y nerviosismo en Fermoselle, con las llamas rodeando la residencia. Lea el reportaje de Irene Gómez.

Mejor evolución junto a la frontera La situación evolucionó favorablemente en Guarda, en el centro-norte del país y a unos treinta kilómetros de la provincia española de Salamanca, donde un incendio declarado el lunes fue dado por concluido este miércoles. Las llamas quemaron alrededor de mil hectáreas de vegetación y llegaron a movilizar a más de trescientos efectivos. Cinco miembros de los servicios de Protección Civil resultaron heridos leves durante los trabajos de extinción. También permanece bajo vigilancia el incendio de Deilão, en el extremo nororiental de Portugal y muy cerca de la frontera con la provincia española de Zamora. Ese fuego, iniciado el lunes, afectó a unas cincuenta hectáreas de masa forestal y llegó a movilizar cerca de docientos efectivos y ocho medios aéreos, pero no causó daños en viviendas ni otras infraestructuras. Ptro incendio declarado este miércoles en Penafiel, en el norte del país, quedó controlado en la noche. Decenas de municipios del norte y el centro de Portugal se encuentran en situación de peligro máximo o muy elevado de incendio, debido a las altas temperaturas y a la sequedad del terreno.

Perimetrado el incendio de Villalbilla, que "no va a progresar" El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Villalbilla ya se encuentra "perimetrado" y "no va a progresar", según han informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Esta noche ocho dotaciones terrestres de bomberos permanecerán en la zona refrescando puntos calientes en el interior del perímetro. A última hora de esta tarde ha quedado estabilizado tras la intervención de un amplio dispositivo de extinción. Cinco helicópteros y 12 dotaciones terrestres de bomberos y agentes forestales han trabajado para sofocar las llamas además de tres hidroaviones de Ministerio de Transición Ecológica.

Portugal combate un gran incendio en el norte mientras cedían los fuegos próximos a España Más de 840 efectivos combatían este miércoles en la noche un incendio forestal en el norte de Portugal que se extendió durante la jornada hacia el distrito de Bragança, mientras evolucionaban favorablemente otros dos fuegos próximos a la frontera con España. El incendio más preocupante se declaró el martes en Valpaços, unos 150 kilómetros al noreste de Oporto, y avanzó este miércoles hacia el municipio de Mirandela, favorecido por las altas temperaturas, el viento y la baja humedad. Las autoridades portuguesas desplegaron unos 840 efectivos y más de 260 vehículos para combatir las llamas, que alcanzaron varias viviendas deshabitadas y un desguace, sin que se haya informado de víctimas. El fuego también obligó a cortar varias carreteras de la zona y permanecía sin controlar al comienzo de la noche, aunque el descenso de las temperaturas y de la intensidad del viento mejoró las condiciones para las labores de extinción.

Solo siete urbanizaciones continúan evacuadas en la Sierra Oeste de Madrid Siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias permanecen evacuadas, aunque las viviendas no corren riesgo, según la Comunidad de Madrid. Los equipos continúan revisando el arbolado y apagando puntos calientes en la zona del pantano de San Juan, mientras Valdemaqueda y Robledo de Chavela ya han sido realojados.

El incendio de Villalbilla queda perimetrado y no se prevé que avance El incendio declarado este miércoles en Villalbilla, junto a Alcalá de Henares, ya está perimetrado y no va a progresar, según el 112 de la Comunidad de Madrid. Ocho dotaciones terrestres permanecerán durante la noche refrescando los puntos calientes, mientras varios kilómetros de la M-203 continúan cortados para facilitar los trabajos de extinción.

El incendio de Os de Civís continúa estabilizado y las tareas se retomarán por la mañana Los Bombers han retirado por seguridad a los efectivos helitransportados que trabajaban en la zona del incendio de alta montaña de Os de Civís, inaccesible para los medios terrestres. El fuego continúa estabilizado y las labores de extinción se reanudarán este jueves por la mañana.

El incendio de Zamora se desmadra: doce pueblos evacuados y otros dos confinados por el fuego en Fermoselle El incendio forestal declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en la localidad zamorana de Fermoselle vuelve a revivir la terrible pesadilla de los fuegos en Zamora. El fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este miércoles en la zona conocida como el Picón, en la ladera del Tormes y veinte monutos más tarde era declarado nivel 2 dada la gravedad por la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y las vías de comunicación cortadas. Las llamas han avanzado meteóricas hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, 527, por encima de la gasolinera para continuar en dirección a Pinilla, Fornillos, Palazuelo... "Esto es dantesco" reumía el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo. La villa sayaguesa veía por la tarde cómo ardían las primeras construcciones, con un chalet comido por las llamas. Siga leyendo aquí.