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Fuegos en España

Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle (Zamora)

Incendios forestales en España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixò, Madrid y Zamora

Trabajos de extinción del incendio forestal en Fermoselle / Mariam A. Montesinos

Trabajos de extinción del incendio forestal en Fermoselle / Mariam A. Montesinos / EFE

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Alberto Ferreras

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Una imprudencia podría estar detrás del incendio forestal que se declaró sobre la una de la tarde del miércoles en Fermoselle, en el parque natural Arribes del Duero, que ha obligado a evacuar catorce localidades con un millar de personas y a confinar las de Fermoselle y Fariza, que suman otros 1.500 vecinos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado a esa posible causa como la desencadenante de un incendio que se ha visto avivado por las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento registradas durante la tarde del miércoles.

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Fernández Mañueco ha señalado que parece que ha sido una imprudencia la causante, según ha declarado durante su comparerencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), en la que ha intervenido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al incendio de Burgohondo (Ávila).

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Fuente: La Opinión de Zamora

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