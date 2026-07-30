Piratería
Las falsificaciones llegan ya hasta a las cremas: estos son los lotes afectados y cómo reconocerlas
Las unidades fraudulentas se han localizado en un establecimiento de Zaragoza y en plataformas de comercio electrónico
Alerta: esta crema para el dolor de articulaciones puede estar contaminada por microorganismos y provocar infecciones
J.A. Giménez
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la detección en España de unidades falsificadas de Xhekpon crema, un producto cosmético destinado al cuidado del rostro, el cuello y el escote.
La venta de estas unidades se ha localizado en un establecimiento comercial de Zaragoza y en determinadas plataformas de comercio electrónico. El fabricante original, Vectem S.A., ha confirmado que se trata de falsificaciones y ha advertido de que no puede garantizarse la seguridad de estos productos.
La AEMPS recomienda a quienes tengan una crema sospechosa que comprueben el número de lote, la fecha de caducidad y las características del envase antes de utilizarla.
Los dos lotes de Xhekpon identificados
Las falsificaciones detectadas hasta el momento corresponden a los siguientes lotes:
- Lote N017B, con fecha de caducidad 09-2028.
- Lote N018B, con fecha de caducidad 03-2028.
La Agencia precisa, no obstante, que no puede descartarse la existencia de otros lotes falsificados.
Las personas que tengan una unidad con alguno de estos números de lote y fechas de caducidad deben dejar de utilizarla. También pueden ponerse en contacto con Vectem S.A. para comprobar si el producto es auténtico.
Cómo distinguir la crema falsificada de la original
Las unidades fraudulentas presentan varias diferencias visuales que pueden ayudar a reconocerlas. Una de las más evidentes se encuentra en la tonalidad del envase: las falsificaciones suelen mostrar un color más rojizo que el producto auténtico.
Algunas cajas incorporan además pegatinas grises que ocultan información que debe aparecer obligatoriamente en el etiquetado, como la lista de ingredientes o los datos de la persona responsable del cosmético.
Otra diferencia importante está en el cuello del tubo. En los productos falsificados es de color blanco, mientras que en las unidades originales es plateado y presenta tres marcas en relieve alrededor del cierre.
Estas señales deben valorarse de forma conjunta, especialmente cuando el cosmético se ha adquirido por internet o en un canal de venta cuya procedencia no está clara.
El cambio de diseño puede generar confusión
Vectem S.A. ha modificado recientemente el diseño del envase y del etiquetado de Xhekpon. El nuevo formato presenta una caja exterior y un envase de color blanco, con el nombre del producto escrito en disposición vertical y la identificación de la marca y del fabricante.
Sin embargo, la AEMPS explica que todavía pueden encontrarse en comercios unidades originales con el diseño anterior, procedentes de existencias previas al cambio de imagen.
Por este motivo, la presencia de un envase antiguo no significa automáticamente que se trate de una falsificación. Es necesario revisar también el lote, la caducidad, el color del cuello del tubo y la posible existencia de etiquetas que oculten información.
Qué deben hacer las personas que tengan una unidad sospechosa
La AEMPS pide no utilizar el producto cuando el lote y la fecha de caducidad coincidan con los identificados en la alerta.
Cuando existan dudas sobre la autenticidad de una unidad, la recomendación es conservar el envase y contactar con el fabricante para que pueda verificarlo. No debe continuarse el tratamiento cosmético hasta confirmar que el producto es original.
La advertencia es especialmente relevante para quienes hayan adquirido la crema en plataformas de comercio electrónico, uno de los canales en los que se ha detectado la comercialización de las unidades falsificadas.
Aviso para establecimientos y distribuidores
La Agencia también ha dirigido una serie de instrucciones a distribuidores y puntos de venta. Los establecimientos deben revisar las existencias almacenadas y los productos expuestos al público.
Si encuentran unidades de los lotes N017B o N018B con las fechas señaladas, deben retirarlas de la venta y evitar su distribución.
La alerta fue publicada el 23 de julio de 2026, con la referencia COS, 18/2026. La AEMPS insiste en que, al tratarse de falsificaciones, se desconoce su composición real y no puede asegurarse que cumplan los requisitos de calidad y seguridad exigidos a los productos cosméticos autorizados.
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Fuente: Información
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