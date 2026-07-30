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Reunión con los sindicatos

Educación propone un máximo de 15 alumnos por aula en la FP y un máximo de ocho bebés por educadora en las guarderías

Los sindicatos han pedido más ambición a la propuesta del ministerio de Milagros Tolón y advierten que las medidas "llegan tarde"

El 83% de profesores aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: "Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación"

El Consejo Escolar del Estado da luz verde al proyecto para reducir las ratios y las horas lectivas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una reciente comparecencia pública. EFE/ Rodrigo Jiménez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en una reciente comparecencia pública. EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jimenez / EFE

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EFE

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Madrid
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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto bajar el número de alumnos de la FP de grado básico a un máximo de 15 por docente, frente a los 20 actuales, y que este tope se haya alcanzado en el curso 2028-2029. Además sitúa en un máximo de cuatro bebés por educadora para las aulas de menores de un año, seis en las de uno a dos años y ocho en las clases de dos a tres años. El Ministerio ha presentado esta propuesta, a la que ha tenido acceso EFE, durante la reunión que ha mantenido con los sindicatos públicos docentes en torno a la modificación del decreto del 2010 que también bajará las ratios máximas de bebés en las escuelas infantiles de cero a tres años así como el número de alumnos en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato. Las organizaciones sindicales piden "más ambición" al Gobierno y critican que sus propuestas "llegan tarde".

Los sindicatos habían demandado una reducción de ratios en la Formación Profesional y el nuevo borrador del decreto, que mantiene que el número de estudiantes para grados medio y superior y cursos de especialización de FP sea de un máximo de 25 alumnos en clases presenciales, también regula por primera vez un máximo en el grado básico, fundamentalmente cuando se requiere uso de aulas taller o laboratorios.

El decreto de requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, del 2010, no requiere pasar por las Cortes Generales, y también contempla un tope de 20 alumnos, frente a los 25 actuales, en el ciclo de Infantil de 3 a 6 años y de 30, frente a los 35 actuales, en Bachillerato.

Riesgos climáticos en las aulas

La norma también se centra en los riesgos climáticos que presentan los centros educativos e incluye un artículo nuevo sobre atención a la salud, protección y bienestar, que señala que todos los centros, "en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos".

Entre otras medidas deberán incluir indicaciones sobre la reorganización de tiempos o espacios, la reducción o adecuación de las actividades físicas o en el exterior, y la especial atención al alumnado de menor edad o en situación de vulnerabilidad.

En relación con la igualdad de oportunidades en el ámbito rural y para favorecer el mantenimiento y la continuidad de las unidades escolares, el texto incide en que las administraciones educativas aplicarán criterios cualitativos relacionados con los beneficios que aportan estos centros a las comunidades de dichos territorios.

"Se considerarán los relativos al enriquecimiento y dinamización cultural de las poblaciones, a la transmisión del conocimiento y la conservación de las tradiciones populares, al cuidado del entorno natural y la conservación del patrimonio lingüístico e inmaterial propio, a su contribución al incremento de la cohesión social y la diversidad generacional, y a los positivos efectos demográficos y de permanencia de la población en estos territorios", señala el nuevo texto.

Los sindicatos piden más ambición

Los sindicatos han valorado estas propuestas pero urgen más ambición, y mientras CCOO cree que deberían bajarse aún más las ratios en la FP de grado medio y superior, hasta un tope de 20 alumnos por profesor, y establecerse un máximo de entre 10 y 15 estudiantes en los centros rurales con grupos mixtos, CSIF alerta de que este decreto "llega tarde para esta legislatura" y mantiene su movilización para el 15 de septiembre.

"Seguiremos presionando", señalan fuentes sindicales a EFE que ven margen de mejora en próximas reuniones en septiembre para que incluya una red de 250 orientadores por alumno, una mayor dotación de plantilla para el coordinador de bienestar y que el alumnado con necesidades educativas (ACNEE) cuente doble.

Esta última medida ya está contemplada en el proyecto de ley sobre ratios y jornada docente de Primaria y Secundaria que se tramita en el Congreso, pero ante la posibilidad de que no sea aprobado, los sindicatos quieren incluirla en este otro decreto que no necesita convalidación en las Cortes.

Noticias relacionadas y más

Stes-Intersindical también pide mejoras en las ratios de Bachillerato y un plan para fijar la plantilla docente en la escuela rural, así como un índice de vulnerabilidad para que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE) cuente doble. Todos coinciden en que la climatización de las aulas debe ser de obligado cumplimiento para las administraciones y sugieren un plan de cofinanciación entre el Estado y las autonomías.

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