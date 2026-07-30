Detenido el conductor de una hormigonera en la AP7 con una tasa de alcohol más de seis veces superior a la permitida

Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor de una hormigonera tras ser interceptado circulando bajo los efectos del alcohol en la autovía A-27, a la altura de Tarragona. Una patrulla de Trànsit detectó que el vehículo realizaba pequeños zigzagueos mientras circulaba en sentido norte, en dirección a Valls y Montblanc, y procedieron a la inmovilización del vehículo.

Una tasa seis veces superior

Tras identificar al conductor, los Mossos le practicaron la prueba de alcoholemia, que confirmó las sospechas. El camionero dio positivo con una tasa de 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, un resultado que sextuplica el límite legal establecido para los conductores profesionales, fijado en 0,15 mg/l. L

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Ante el resultado, los agentes inmovilizaron el camión hormigonera y denunciaron al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial. La conducción de vehículos pesados bajo los efectos del alcohol supone un riesgo mayor para la circulación debido a las dimensiones y el peso de este tipo de transportes.