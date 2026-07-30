La carrera de la Guardia Civil para evacuar una granja de cabras acorraladas por el fuego en Eslida: "Acompañamos a gente que lo puede perder todo"

La Guardia Civil ha ayudado a una familia de pastores a desalojar su granja de cabras en Eslida, uno de los municipios afectados por el incendio forestal que está arrasando la Serra d'Espadà. La intervención permitió poner a salvo a los animales ante el avance de las llamas en una explotación dedicada a la elaboración de queso artesanal.

La escena resume una de las caras más duras de este tipo de emergencias. Detrás de la evacuación no solo se encuentra la necesidad inmediata de proteger a los animales, sino también años de trabajo, el sustento de una familia y una forma de vida amenazada por el fuego.

El comandante jefe de la Compañía de Burriana, Pedro José García Martínez, explica que los efectivos están viviendo el incendio “con mucha intensidad”, debido a la gravedad y a la rapidez con la que puede evolucionar una emergencia de estas características.

“Es un escenario complejo y dinámico, puesto que la situación puede variar en minutos”, señala. En esas circunstancias, añade, la prioridad es garantizar la seguridad de la ciudadanía y mantener una coordinación constante entre los diferentes servicios de emergencia.

“El cansancio pasa a un segundo plano cuando el objetivo es salvar vidas”, afirma el comandante. Junto al componente operativo, destaca también la importancia del trato con las personas afectadas: “Es duro ver a las personas abandonar sus hogares, por lo que el factor humano, en cada actuación, se vuelve esencial”.

Ese acompañamiento cobra especial relevancia durante los desalojos, cuando muchos vecinos se resisten a marcharse por la preocupación por sus viviendas, sus pertenencias o sus animales. Según García Martínez, los primeros momentos suelen estar dominados por la angustia y los nervios. “Pero en cuanto ven que nos quedamos con ellos, que les echamos una mano a cargar el coche o a buscar a sus animales de compañía, se calman un poco”, relata. “Te miran con una confianza que te hace sentir una responsabilidad enorme”.

El comandante ha participado anteriormente en otras evacuaciones relacionadas con incendios forestales, aunque reconoce que la experiencia no elimina el impacto emocional de estas intervenciones. “En este oficio, por desgracia, te toca ver de todo, y los incendios forestales son de lo peor”, asegura. “Nunca te acostumbras a ver la desesperación y el miedo en los rostros de las personas. Cada intervención te marca de una manera diferente”.

Confianza de los evacuados

También participa en el dispositivo el sargento Sergio, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. El agente incide en que cada incendio deja una huella especial, sobre todo cuando obliga a las familias a abandonar sus casas sin saber qué encontrarán a su regreso. “Cuando ves a familias que tienen que abandonar su casa o viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, sientes una responsabilidad aún mayor”, afirma. “Intentamos estar a la altura, no solo garantizando su seguridad, sino también transmitiendo calma”.

Para el sargento, esa cercanía forma parte de la propia identidad del instituto armado. “Ese compromiso con las personas es parte de la esencia de la Guardia Civil y de lo que significa ser la Benemérita”, señala.

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Sergio ya había vivido una situación similar durante su periodo de prácticas en Jávea, cuando intervino en el incendio de la Cala Granadella. Aquella experiencia le permitió comprobar de primera mano la velocidad con la que pueden propagarse las llamas. “Fue una experiencia que me marcó porque pude comprobar la rapidez con la que avanza un incendio y el enorme impacto que tiene sobre las personas y el entorno”, recuerda. “Nuestra labor es acompañarles, explicarles lo que está ocurriendo y darles la confianza de que estamos allí para protegerles”, concluye.