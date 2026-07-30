Los Mossos investigan un presunto atraco en una joyería del centro comercial Mataró Parc
La policía recibió el aviso hacia las 18.15 horas y mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido
Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto atraco cometido este jueves en una joyería del centro comercial Mataró Parc, en Mataró. La policía catalana recibió el aviso hacia las 18.15 horas, cuando fue alertada de un incidente en el establecimiento, y movilizó varias patrullas hasta el lugar.
Por el momento, los Mossos no han facilitado detalles sobre lo sucedido ni han confirmado si se han producido detenciones o si los autores lograron huir tras el asalto. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.
En las últimas horas han circulado por las redes sociales varios vídeos que mostrarían el momento del presunto atraco y en los que se aprecia a un grupo de cuatro o cinco personas encapuchadas actuando en el interior del centro comercial. Sin embargo, los Mossos no han confirmado que esas imágenes correspondan al incidente que investigan.
Los agentes continúan recopilando información para determinar cómo se produjo el asalto y la posible participación de los sospechosos.
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