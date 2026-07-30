El alcalde de Moguer, ante la viral agresión de un grupo de menores a una niña: "El pueblo está consternado"

La difusión de unas imágenes en las que varias menores agreden a una niña ha causado una profunda conmoción en Moguer (Huelva). El alcalde de la localidad onubense, Gustavo Cuéllar, reconoce el impacto provocado por el suceso y asegura que el municipio vive estos días con preocupación. "El pueblo está consternado", afirma el regidor en conversación con El Correo de Andalucía, que condena "todo acto de bullying" y "todo acto de violencia psíquica, física o psicológica".

El vídeo de las menores, publicado en un primer momento en TikTok, se ha hecho viral en todas las redes sociales. Las imágenes muestran como cuatro niñas del pueblo propinan bofetadas, patadas y puñetazos a otra entre gritos y jaleándose entre ellas. Tanto la agresión como la difusión del vídeo, que desde el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ya han pedido que se retire de redes, han sido denunciados ante la Guardia Civil, que investiga el caso.

Cuéllar insiste en que lo ocurrido no refleja el comportamiento general de los vecinos ni de los jóvenes del municipio. "No representa lo que es la sociedad moguereña, no representa la juventud moguereña", subraya. El alcalde defiende que los jóvenes de la localidad destacan por su "educación", sus "principios" y su "solidaridad", aunque admite que el caso ha generado un importante "impacto social".

Esta agresión no representa lo que es la sociedad moguereña, no representa a su juventud Gustavo Cuéllar — Alcalde de Moguer (Huelva)

Las imágenes han causado un gran asombro en la localidad. Desde el Ayuntamiento, en el momento en el que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los recursos municipales necesarios y su regidor subraya que, cuando se conoció la situación, pusieron en marcha los equipos municipales de intervención psicológica y social.

El alcalde señala que el Ayuntamiento trabaja desde la denuncia "con plena coordinación con la Policía Judicial" y siguiendo los procedimientos establecidos para abordar unos hechos que considera "sensibles" y "delicados". Ante los comentarios difundidos en redes sociales, Cuéllar sostiene que el Consistorio debe actuar "rigurosamente", pero también "con mucha delicadeza y, sobre todo, con mucha sensibilidad".

Las agresoras tienen menos de 14 años por lo que, como ha señalado la Fiscalía Superior de Andalucía, no son imputables, por tanto, será el Ayuntamiento quien se tenga que hacer cargo de ellas. En concreto, las niñas tendrán que participar en programas de protección desarrollados por el municipio. A los menores no se les pueden imponer medidas coercitivas, por lo que se les realiza un seguimiento desde los servicios sociales.

Cuéllar asegura que el protocolo municipal está activado y que los Servicios Sociales llevan a cabo un seguimiento "prácticamente personalizado", con informes sobre las actuaciones realizadas en cada caso. El regidor evita explicar en qué consisten estas medidas para preservar "la privacidad y la seguridad de las niñas".

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El alcalde añade que, antes de que la familia pusiera los hechos en conocimiento de las autoridades, no existía constancia oficial de esta situación ni en el Ayuntamiento, ni en la Policía ni en los Servicios Sociales municipales.