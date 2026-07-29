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Accidente

Un trabajador muerto en un accidente en la mina de Súria

La víctima, Pau Simon, tenía 26 años y había nacido en Sant Martí de Torroella

En el momento del siniestro había 240 trabajadores en el interior de la mina

Un muerto en un accidente en la mina de Súria

Un muerto en un accidente en la mina de Súria / Oscar Bayona

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Regió7

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Un trabajador ha muerto este miércoles por la mañana en un accidente en la mina de potasa de ICL de Cabanasses, en Súria, según han confirmado a Regió7 -del mismo grupo editorial que el Periódico- los Mossos d'Esquadra. La víctima es Pau Simon, de 26 años y nacido en Sant Martí de Torroella.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11 de la mañana. Simon se encontraba dentro de la mina y le habría sorprendido el derrumbe de un paramento (una pared). En un comunicado, ICL explica que «inmediatamente, se ha activado el protocolo de emergencia y se ha evacuado la mina, donde había unas 240 personas trabajadoras». En señal de duelo, la actividad en el resto de instalaciones de Iberpotash ha quedado interrumpida.

En relación con este hecho, la dirección de la compañía «lamenta profundamente el accidente y traslada su sincero pésame y solidaridad a la familia, compañeros y amistades de la víctima y se pone a su plena disposición. La seguridad es un valor esencial para la compañía y para el Grupo ICL».

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En estos momentos, las autoridades competentes están investigando las causas del accidente. Las empresas dedicadas a esta actividad están legalmente obligadas a aplicar abundantes y estrictas medidas de seguridad. No obstante, a veces se producen accidentes que causan daños y, en el peor de los casos, víctimas. 

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Fuente: Regió7

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