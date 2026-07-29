La falta de lluvias asfixia el paisaje de los Pirineos: "Si la situación no cambia, no podremos alimentar al ganado"

La falta de lluvias empieza a poner contra las cuerdas a los Pirineos. "Estamos muy preocupados; si la situación no cambia, no podremos alimentar al ganado y tendremos que suplementar la alimentación de los animales", advierte Joan Guitart, coordinador de las comarcas de montaña de Unió de Pagesos. El problema afecta especialmente a las vacas y ovejas que pastan en régimen extensivo. Tras varias semanas de precipitaciones insuficientes en numerosos puntos de la cordillera, la hierba, que habitualmente ofrecía una postal de prados verdes, presenta a día de hoy un color más bien amarillento.

"Es normal que en verano llueva poco, pero en la montaña sí suelen registrarse precipitaciones y este año no está siendo así", lamenta Guitart. Su percepción coincide con el diagnóstico del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Miquel Bernis, técnico del Meteocat, constata la racha seca: "Podemos decir que las lluvias en los Pirineos han sido más bien escasas, de hecho, el observatorio que más agua ha recogido es el de Sant Pau de Segúries, con 36,7 litros por metro cuadrado".

"Solemos pensar que el verano es una época poco húmeda, pero en muchas zonas de los Pirineos sí suele dejar cantidades de agua importantes", expone Bernis, en la misma línea de lo que sostiene Guitart. "En realidad, en los Pirineos orientales, es en estas semanas cuando más precipitaciones se acumulan", añade el meteorólogo. No obstante, en los últimos dos meses apenas se han registrado las típicas "tormentas de tarde", un fenómeno muy habitual en la alta montaña. Incluso en el Val d'Aran, comarca de clima atlántico, el paisaje dista de lo que es común en verano.

Problemas sanitarios

La falta de lluvias afecta a la fauna salvaje (que no encuentra alimento en los prados), pero, sobre todo, al ganado. "Los animales pierden peso a marchas forzadas mientras esperamos que llueva lo tantes posible", advierte Guitart, en conversación con este diario. "Si el agua no corre, pueden aparecer problemas sanitarios y enfermedades", detalla, en referencia al acceso al agua. El ganadero asegura que, en el sector, la inquietud es creciente: "Es un problema añadido a las dificultades a las que ya nos enfrentamos cada día".

Las semanas sin lluvias, sin embargo, no solo se suceden en la cordillera pirenaica, pese que allí el fenómeno tal vez sea más llamativo. "Algunas estaciones meteorológicas como la de Cervera y Gandesa han batido récords de días sin lluvias", precisa Bernis. Estas dos capitales de comarca llevan ya 85 días sin precipitaciones.

"Algunas estaciones meteorológicas como la de Cervera y Gandesa han batido récords de días sin lluvias" Miquel Bernis — Meteorólogo

Cabe matizar que "sin precipitaciones" significa sin alcanzar, como mínimo, un litro por metro cuadrado a lo largo de un día. Si caen algunas gotas pero no se rebasa ese litro, se considera que no ha llovido.

Algerri, en la Noguera, es el lugar que más días lleva sin lluvias (85). "No podemos decir que se trate del inicio de una sequía, pero sí estamos ante un periodo largo sin lluvias por la persistencia de un anticiclón", afirma el experto, que lo califica como "extraño", aunque ya se vivió algo similar en 2022. "Como venimos de un invierno muy húmedo, los datos generales del año todavía no destacan por la escasez de agua, pero sí se han enlazado tres meses secos en una racha muy significativa", considera.

Ola de calor

A las parcas lluvias, se suman las altas temperaturas, que se acentuarán en las próximas horas. La ola de calor en la que ya ha entrado España, la cuarta del verano, afecta a buena parte del territorio catalán, a pesar de que las comarcas del oeste son las que más avisos por temperaturas extremas acumulan. El episodio dejará valores que superarán los 40°C y varios días de sol.

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En concreto, el Meteocat ha emitido avisos naranjas y amarillos en 22 comarcas. Las altas temperaturas se notarán en el interior pero también en zonas de montaña, lo que puede dificultar aún más la situación. Además, se esperan concentraciones de polvo en suspensión. En Barcelona y la zona costera, el incremento de temperaturas será destacado pero no se prevé que sea tan intenso como en la mitad oeste.