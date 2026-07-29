Las perras de Pedro Sánchez, Turca e India, estrenan La Mareta antes que el presidente

Turca e India han sido las primeras en instalarse en La Mareta, confirmando que la residencia oficial de Costa Teguise es, además de presidencial, pet friendly. Las dos perras de Pedro Sánchez se han adelantado unos días a su dueño y ya disfrutan del palacete y de sus jardines antes de que comience oficialmente el descanso del jefe del Ejecutivo. Son las primeras huéspedes de unas vacaciones que, como cada año, llegan acompañadas de polémica, críticas de la oposición y un amplio dispositivo de seguridad. Sánchez tiene previsto aterrizar en la Isla este sábado para iniciar una estancia que podría prolongarse hasta el día 24.

El descanso no será, sin embargo, continuado. El jefe del Ejecutivo planea regresar a la Península el 12 de agosto para contemplar el eclipse total de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas en España. La franja de totalidad atravesará parte del norte peninsular al atardecer, mientras que desde Canarias se observará de forma parcial.

Antes de que llegue la familia presidencial, la residencia ha comenzado a cobrar vida. Además de las mascotas, el movimiento de personal y de los equipos de seguridad anticipa la llegada de Sánchez, que elige La Mareta por séptimo verano consecutivo.

Los deberes de Canarias hechos

Sánchez llegará a Lanzarote con media España bajo el humo de los incendios. El último Consejo de Ministros antes del parón estival estuvo marcado por la emergencia forestal, pero también por la movilización de 196,1 millones de euros para Canarias de transferencias pendientes destinadas a políticas sociales, empleo e infraestructuras. Con esta decisión, el Gobierno central cumplió la primera parte del acuerdo alcanzado entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre la financiación autonómica y la agenda canaria.

Playa junto a La Mareta, en Lanzarote. / Javier Fuentes Figueroa

Aun así, no todo está resuelto. Quedan pendientes el decreto Canarias, la aportación de 100 millones para la reconstrucción de La Palma y la bonificación del 60% del IRPF para sus residentes. La intención es llevar estas medidas al primer Consejo de Ministros después del descanso estival, previsto para el 25 de agosto o el 1 de septiembre. Sánchez podría, por tanto, abandonar La Mareta apenas unos días antes de afrontar ese nuevo examen con las Islas.

Las vacaciones no han impedido que Sánchez haya mantenido en años anteriores encuentros con representantes institucionales de Canarias, aunque por ahora no figura en su agenda ninguna reunión con Fernando Clavijo. La estancia estará centrada principalmente en el descanso familiar, si bien no se descarta que reciba alguna visita, como ya ocurrió otros veranos con dirigentes socialistas como el presidente de Cataluña, Salvador Illa, o con miembros del Consejo de Ministros como Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Más seguridad

La llegada de Sánchez estará acompañada por un dispositivo reforzado de seguridad. Durante los días previos se han instalado nuevas cámaras temporales en el entorno del palacete, que se suman a los sistemas existentes y amplían el perímetro controlado mientras el presidente permanezca en la residencia.

El presidente del Gobierno contará con un despliegue de entre 30 y 50 agentes de la Guardia Civil. La operación vuelve a provocar malestar entre los efectivos desplazados desde otras islas, que denuncian la falta de antelación para conocer quiénes serán movilizados, dónde se alojarán y cuándo recibirán las dietas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles asegura que muchos agentes se ven obligados a buscar alojamiento en Lanzarote en pleno agosto con dietas que no se actualizan desde hace más de dos décadas. La organización reclama que Presidencia reserve y pague directamente los hoteles, en lugar de trasladar esa carga a los efectivos encargados de proteger al jefe del Gobierno.

Pedro Sánchez, el 3 de enero de 2019, dándose un baño junto a La Mareta, en Lanzarote. / Jose Carlos Guerra

La relación de Sánchez con La Mareta comenzó en octubre de 2018, cuando se alojó en la residencia con motivo de un homenaje al escritor José Saramago. Regresó meses después durante las vacaciones navideñas. En el verano de 2019, las negociaciones para formar Gobierno frustraron su estancia, pero desde 2020 no ha faltado a su cita con Lanzarote.

Noticias relacionadas

Esta vez, sin embargo, Pedro Sánchez no será quien inaugure las vacaciones en La Mareta. Cuando atraviese este sábado las puertas de la residencia, Turca e India ya conocerán cada rincón del palacete y de sus jardines.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas