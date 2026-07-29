Muere un trabajador de 26 años en un accidente en la mina de Súria

Un trabajador ha muerto este miércoles por la mañana en un accidente en la mina de potasa de ICL de Cabanasses, en Súria, según han confirmado a Regió7 los Mossos d'Esquadra. La víctima es Pau Simon, de 26 años y nacido en Sant Martí de Torroella. Dos personas más han requerido atención médica, una de ellas atendida in situ, mientras que la otra ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Althaia de Manresa.

Los hechos han tenido lugar poco después de las 11 de la mañana. Pau Simon se encontraba dentro de la mina y le habría sorprendido el derrumbe de un paramento (una pared). En un comunicado, ICL explica que «inmediatamente, se ha activado el protocolo de emergencia y se ha evacuado la mina, donde había unas 240 personas trabajadoras». En señal de duelo, la actividad en el resto de instalaciones de Iberpotash ha quedado interrumpida.

En relación con este hecho, la dirección de la compañía «lamenta profundamente el accidente y traslada su sincero pésame y solidaridad a la familia, compañeros y amistades de la víctima y se pone a su plena disposición. La seguridad es un valor esencial para la compañía y para el Grupo ICL». Por su parte, el Ajuntament de Santpedor, población donde Simon había abierto un gimnasio, ha lamentado profundamente el siniestro con una publicación en las redes sociales. El consistorio ha compartido que Simon era «un joven muy querido en el pueblo» y ha trasladado su más sentido pésame «a la familia y amistades».

Patrullas de seguridad ciudadana y de la Unitat de Subsòl de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el interior de la mina y agentes de la Unitat d'Investigació han abierto las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y ha trasladado la información a la Subdirecció General de Mines del Departament d'Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Presencia del Govern

El SEM, por su parte, ha activado cuatro ambulancias y dos equipos de psicólogos, que han ofrecido apoyo a los trabajadores y a los familiares. Poco antes de las 15 horas, el coche funerario ha llegado a las instalaciones. También se ha personado en el lugar de los hechos el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y la delegada territorial del Govern en las comarcas centrales, Èlia Tortolero.

En declaraciones a los medios, Dalmau ha trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros en nombre del presidente de la Generalitat y de todo el Govern. "La pérdida de una vida humana siempre es un hecho irreparable para cualquier sociedad y para cualquier familia", ha expuesto.

Más allá de trasladar el pésame, el conseller de Presidència ha defendido que la mina había pasado por las revisiones de seguridad pertinentes. De hecho, ha asegurado que la última inspección de la dirección general de Indústria fue la semana pasada, el 21 de julio. "Está abierta ahora mismo una investigación", ha dicho.

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Tres años del último accidente mortal

El último accidente mortal antes del de hoy en una mina del Bages tuvo lugar la mañana del 3 de diciembre de 2023, también en Cabanasses, y perdieron la vida tres personas: los geólogos Oscar Molina, de Sant Joan de Vilatorrada; Victoriano Pineda, de Alicante, y Daniel Álvarez, de Colombia. Los dos primeros, de entre 28 y 29 años, eran trabajadores de la empresa y el tercero, de 31 años, estaba estudiando en la UPC de Manresa. Los tres profesionales se encontraban a unos 900 metros de profundidad revisando la seguridad de una nueva galería antes de que los mineros iniciaran en ella los trabajos de extracción de potasa. Durante esta inspección rutinaria, parte del techo se derrumbó y les cayó encima una roca del techo de grandes dimensiones.