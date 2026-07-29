El Meteocat advierte de que no existe un "vínculo claro" entre 'El Niño' y los veranos tórridos

Los científicos confirman que El Niño ya está aquí y que podría ser uno de los más intensos jamás registrados. La gran duda es cómo este fenómeno climático natural, que se origina en las lejanas aguas del Pacífico ecuatorial, podría afectar a territorios tan lejanos de su origen como es el caso del sur de Europa. Según apuntan algunos expertos, en función de la intensidad que adquiera este fenómeno, aún en fase de 'gestación', gran parte de la Península Ibérica y, más concretamente, del litoral Mediterráneo podrían verse expuesta a un mayor riesgo de lluvias torrenciales de cara al próximo otoño y a un aumento de la temperatura récord en los meses por venir.

En este contexto, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido de que este fenómeno puede aumentar la probabilidad de lluvias extremas o sequías tengan lugar en Catalunya. Aun así, todavía es pronto para saber exactamente qué consecuencias tendrá El Niño en Europa. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha explicado que este tipo de fenómenos puede incrementar la "probabilidad de episodios extremos". Eso significa que existe el riesgo de que se desaten sequías o precipitaciones intensas, pero todavía no es posible concretar si alguno de este escenario se hará realidad.

Pendientes de la predicción

"El fenómeno de El Niño no permite anticipar, por sí solo, veranos especialmente calurosos ni episodios de sequía en Catalunya", ha afirmado Sarroca. De hecho, la influencia de este patrón climático, originado en el Pacífico tropical, es limitada en el Mediterráneo y resulta especialmente difícil de prever tan lejos del otoño. Sí se sabe que tiene capacidad para alterar la circulación atmosférica a escala global. Pero sus consecuencias en las latitudes medias del hemisferio norte dependen de múltiples factores como "la intensidad del episodio" y la "interacción" con otros sistemas atmosféricos y escenarios de temperaturas elevadas o más bajas.

El calor extremo de julio y la segunda ola de calor ya dejan al menos 622 muertes prematuras en España, de las cuales 126 solo en Catalunya / El Periódico

"En el caso del episodio actual, considerado uno de los más intensos registrados, los posibles efectos sobre Catalunya no se apreciarían hasta la próxima primavera", ha detallado Sarroca. "Las alteraciones atmosféricas generadas en el Pacífico pueden propagarse progresivamente hasta otras regiones mediante una especie de efecto dominó", ha añadido. Cuando esa influencia llegue a Catalunya, sumada al calentamiento global, puede reforzar los desequilibrios climáticos ya existentes.

Mientras tanto, El Niño ya está provocando anomalías destacadas en la costa del Pacífico. En algunas zonas, la temperatura superficial del mar supera en más de cuatro grados los valores habituales. Este calentamiento favorece la formación de tormentas intensas, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, donde el fenómeno tiene sus efectos más inmediatos. Desde el Meteocat insisten, no obstante, en que El Niño no es responsable del verano excepcionalmente caluroso que está viviendo Cataluña en 2026.

Incertidumbre

El debate sobre los efectos de El Niño en Europa viene de lejos y, según afirman los mayores especialistas que hay sobre esta cuestión, sigue siendo objeto de discusión entre los académicos, ya que, hasta el momento, los análisis no han arrojado conclusiones claras al respecto. Los expertos afirman que los impactos de este fenómeno varía en función de la región del globo y, además, depende de su intensidad. En algunas partes del sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central, este ciclo se asocia con un aumento del riesgo de lluvias torrenciales y de inundaciones. En otros, como en Centroamérica, el norte de Sudamérica, el Caribe, Australia, Indonesia y partes del sur de Asia, estos episodios suelen vincularse con condiciones de sequía. En España, así como en el conjunto de Europa, los mayores estudios realizados hasta la fecha afirman que aún no hay indicios claros sobre qué tipo de fenómenos podría impulsar el Niño.

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El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) cuenta con científicos que, desde hace años, investigan sobre el posible impacto de este fenómeno en la región. ¿Su conclusión? Lo más probable es que la llegada de un Niño intenso provoque un aumento generalizado de las temperaturas durante todo el periodo de su desarrollo y, además, incluso cuando se haya acabado por lo que no se descarta que en las próximas semanas y meses, mientras el fenómeno va cogiendo intensidad, empecemos a registrar una nueva oleada de récords de calor hasta ahora inéditos. También hay modelos que sugieren que en los años donde se registra este ciclo suelen darse otoños más cálidos de lo normal y más riesgo de lluvias torrenciales entre septiembre y noviembre. Aun así, afirman los expertos, dado que "el Niño no es el principal modulador del clima en España" habrá que tener en cuenta otros factores para determinar hasta qué punto podrían aumentar las lluvias de gran intensidad durante los próximos meses.