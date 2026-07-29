¿Por qué la inversión térmica complica la extinción del incendio de la Vall d'Uixó?

La extinción del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó estuvo condicionado este martes 28 de julio por la inversión térmica, un fenómeno atmosférico que generó dificultades para la intervención de los medios aéreos y aumentó los riesgos para los equipos desplegados sobre el terreno.

Ante la evolución del fuego con los rebrotes del fuego en Artana y otro en Alcudia de Veo, el dispositivo terrestre se amplió hasta alcanzar el mayor despliegue con un total de 642 efectivos, que contaban con el apoyo de 34 medios aéreos. Pero por la acumulación de humo en las zonas afectadas y la visibilidad reducida, se tuvieron que limitar, ya que helicópteros y aviones no podían operar con las condiciones de seguridad necesarias.

¿Qué es la inversión térmica?

Esto se produjo debido a la inversión térmica, que se origina precisamente cuando la temperatura del aire aumenta con la altitud, en lugar de disminuir, como ocurre habitualmente. Esta situación genera una capa de aire más cálido que actúa como una especie de barrera e impide el ascenso y la dispersión del aire situado cerca de la superficie.

Como consecuencia, el humo, las partículas y los gases procedentes de la combustión quedan atrapados en las capas bajas de la atmósfera. Esta concentración puede reducir considerablemente la visibilidad, dificultar la localización de los frentes activos y complicar tanto las maniobras de los medios aéreos como el trabajo de las brigadas terrestres, tal y como pasó este martes en la Vall d'Uixó.

Humo y gases tóxicos

El fenómeno también incrementa el riesgo para los bomberos, que pueden quedar expuestos a elevadas concentraciones de humo y gases tóxicos. La falta de ventilación natural dificulta la respiración, reduce la capacidad de orientación y puede dejar atrapados a los equipos en zonas con condiciones especialmente peligrosas.

Además, la acumulación de humo puede afectar a la población de los municipios próximos, especialmente a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades respiratorias. Por este motivo, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución meteorológica y la calidad del aire.

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La desaparición de la inversión térmica será un factor clave para facilitar la dispersión del humo, mejorar la visibilidad y permitir una actuación más continuada y eficaz de los medios aéreos. Hasta entonces y con 10.000 hectáreas ya quemadas, el operativo deberá adaptar su estrategia a unas condiciones atmosféricas que continúan marcando la evolución de las labores de extinción.