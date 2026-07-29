Incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos y carreteras cortadas

España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones. Este martes, no obstante, Marlaska ha explicado que se puede estar "un poco más tranquilo" tras el trabajo de esta noche contra los incendios.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano, aunque se ha decretao el fin del confinamiento

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Un millar de evacuados de Madrid regresan a sus domicilios en autobuses interurbanos Un millar de residentes madrileños evacuados por los incendios han regresado este martes a sus domicilios en 29 autobuses interurbanos, ha informado la Comunidad de Madrid. Todavía quedan 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid a causa de los incendios después de que a lo largo del día de ayer se hayan puesto fin a las restricciones sobre otros 44.000 afectados, de las cuales 24.000 estaban desalojados y 20.000 confinados. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid continuará poniendo a disposición de los servicios de emergencia los autobuses necesarios para colaborar en las operaciones de realojo y facilitar el regreso seguro de los vecinos a sus hogares a medida que la situación lo permita. Los autobuses han trasladado a los mil vecinos evacuados a las localidades de Aldea del Fresno, desde Villamanta, Villamantilla y Sevilla la Nueva; Chapinería, desde Brunete, Villanueva de la Cañada y Leganés; Navalagamella, desde Alcobendas; Colmenar del Arroyo, desde Las Rozas de Madrid; y Cadalso de los Vidrios, desde Sevilla la Nueva, Móstoles y Alcorcón.

Los incendios mantienen cortadas 30 carreteras en España tras varias reaperturas en Madrid Los incendios forestales que permanecen activos en varios puntos de España mantienen cortadas un total de 30 carreteras en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León, según los últimos datos actualizados a las 01:00 horas de este miércoles por la Dirección General de Tráfico (DGT). La cifra se ha reducido considerablemente tras el avance de la desescalada en la Comunidad de Madrid, donde se ha restablecido la circulación en una docena de vías. De las 17 vías cortadas inicialmente en Madrid, actualmente solo permanecen cerradas cinco: la M-512 entre Robledondo y Robledo de Chavela; la M-521 entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela; la M-537 en Robledo de Chavela; la M-539 en dirección a El Quexigal y la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid. Carreteras principales como la M-501 o la M-507 ya han recuperado la circulación. En la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), la situación se mantiene estable tras haberse rebajado a nivel 2 la emergencia del incendio, aunque continúan cortadas al tráfico en ambos sentidos la CM-5006 y la CM-5053 a la altura de La Iglesuela del Tiétar.

Extinguido el incendio forestal de Lucena del Puerto (Huelva) Efectivos del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, han dado por extinguido en la madrugada de este miércoles el fuego en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva). Según han informado desde Infoca, la extinción se ha declarado a las 00.00 horas, una vez que los técnicos de extinción han comprobado que no hay posibilidad de que se reavive el fuego. En la tarde de este martes ya se había declarado el foco como estabilizado y retirado los medios aéreos que trabajaban en la zona afectada. Inicialmente se activaron un helicóptero semipesado, un avión en carga en tierra, 18 efectivos por tierra y un camión autobomba. Se trata del segundo incendio registrado esta semana la localidad, después del que tuvo lugar el lunes en el paraje Buenavista, que quedó extinguido varias horas después.

Madrid mantiene 11.000 evacuados tras levantar las restricciones a otras 44.000 personas Unas 24.000 personas evacuadas han podido regresar este martes a sus casas y otras 20.000 han salido del confinamiento en la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha asegurado que el perímetro del incendio ya no avanza y se aproxima a la estabilización, aunque ha advertido de que el aumento de las temperaturas, la menor humedad y el viento complicarán las próximas horas.

El incendio de la Vall d’Uixó alcanza las 10.000 hectáreas y levanta parcialmente el confinamiento en tres municipios El incendio forestal de la Vall d’Uixó continúa activo y sin control tras arrasar unas 10.000 hectáreas y alcanzar un perímetro de 75,5 kilómetros. La Generalitat ha levantado total o parcialmente el confinamiento en La Vilavella, Betxí y Onda, aunque se mantienen evacuadas varias urbanizaciones y alrededor de 10.000 personas siguen fuera de sus viviendas.

Ayuso convoca un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el plan de recuperación de la Sierra Oeste La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para evaluar la evolución de los incendios y aprobar un plan de recuperación para los municipios afectados. Aunque se ha autorizado el regreso de los vecinos de diez localidades, cerca de 11.000 personas continúan evacuadas en Robledo de Chavela, Valdemaqueda y varias urbanizaciones de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

La evolución del incendio de Ávila sigue siendo favorable y permite avanzar en la desescalada El incendio de Burgohondo no ha registrado avances significativos durante la jornada y el operativo continúa consolidando el perímetro y apagando puntos calientes para evitar reactivaciones. La mejora ha permitido iniciar una nueva fase de desescalada en las zonas donde existen condiciones de seguridad, aunque las autoridades mantienen la máxima vigilancia y piden paciencia a las personas que siguen evacuadas o confinadas.

Madrid reabre más de 100 kilómetros de carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste La Comunidad de Madrid ha reabierto por completo seis de las 13 carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste y mantiene otras dos con restricciones parciales. Continúan totalmente cortadas la M-507, la M-512, la M-537, la M-539 y la M-957, mientras avanza de forma progresiva la recuperación de la movilidad en la zona.

Catalunya mantiene activado el Infocat y pone en alerta el Procicat por el calor extremo Protecció Civil mantiene activado el plan Infocat ante el aumento progresivo del riesgo de incendios forestales y ha puesto en alerta el Procicat por la previsión de calor extremo. El peligro podría alcanzar su nivel máximo el sábado, con humedad muy baja y escasa recuperación nocturna. Los Agents Rurals prevén activar el nivel 4 del Pla Alfa en 43 municipios y el nivel 3 en otros 218, mientras se mantienen las restricciones de acceso a varios espacios naturales.