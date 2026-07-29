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Un incendio en Canyelles obliga a confinar a unas 3.300 personas

Nueve dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas

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Un incendio en Canyelles obliga a confinar a unas 3.300 personas

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Bombers de la Generalitat

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Germán González

Germán González

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Desde las cinco de la tarde los bomberos de la Generalitat trabajan para apagar un incendio forestal en la zona de Canyelles (Garraf). Han enviado nueve dotaciones terrestres y dos aéreas para contener las llamas.

Además, como medida de autoprotección para garantizar la seguridad de la población mientras los servicios de emergencia trabajan, Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento del núcleo urbano de Canyelles y de las urbanizaciones cercanas de Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles y Califòrnia.

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Según Protecció Civil esta orden de confinamiento por el incendio forestal de Canyelles afecta a una población estimada de 3.298 personas, entre el núcleo urbano y las urbanizaciones afectadas.

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