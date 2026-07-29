El ICGC y el Col·legi de Geòlegs refuerzan su colaboración en el conocimiento del subsuelo catalán para reducir los geopeligros

Socavones como el del Putxet por las obras de la L9 y el de Montcada y Reixac por el soterramiento de Rodalies dejaron a la vista cómo un buen estudio del terreno es primordial antes de llevar a cabo cualquier construcción. En ese contexto, para prevenir este tipo de peligros y mejorar la capacidad de anticipación y respuesta a los retos ambientales y sociales actuales, el director del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Antonio Magariños Varo, y la presidenta del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya (COLGEOCAT), Vinyet Solà de Roa, han firmado este martes un protocolo general de actuación que refuerza su colaboración.

El acuerdo entre la administración pública y el colectivo profesional responde a la necesidad de disponer de un conocimiento sólido del subsuelo y de los procesos geológicos como herramienta fundamental para la planificación territorial, la gestión de recursos naturales y la seguridad de la población.

Asimismo, desde ambas instituciones recuerdan que el conocimiento del subsuelo es clave para el desarrollo sostenible de una sociedad, ya que constituye una herramienta básica para gestionar recursos naturales, planificar el territorio, reducir los geopeligros y preservar el patrimonio natural.

Información compartida

El protocolo establece un marco estable de trabajo para desarrollar proyectos en ámbitos como el riesgo geológico, la ingeniería geológica, la geología ambiental, la geotérmica y el patrimonio geológico. Además, prevé compartir información y datos geológicos, elaborar guías y monografías técnicas, impulsar actividades de formación contínua y desarrollar acciones de divulgación dirigidas a los profesionales y a la ciudadanía.

"Cuando se comparte el conocimiento entre el sector profesional y las instituciones, se gana capacidad de anticipación, planificación y respuesta frente a los retos que tiene la sociedad", ha asegurado el director del ICGC, quien también ha destacado que la alianza "representa una apuesta estratégica para convertir el conocimiento geológico en una herramienta útil al servicio de la ciudadanía".

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La colaboración se desplegará mediante convenios específicos, grupos de trabajo y proyectos concretos. Y las direcciones del ICGC y del COLGEOCAT se reunirán periódicamente para hacer seguimiento, evaluar los resultados e impulsar nuevas líneas de cooperación.