La gobernanza pesa más que la eslora en la sostenibilidad de la pesca

El tamaño no importa, al menos para medir la sostenibilidad de la flota pesquera. Así lo sostienen los investigadores Frank Asche y Martin D. Smith en su último estudio (Lo grande y lo pequeño pueden ser bellos en la pesca y la acuicultura), que acaba de publicarse en la prestigiosa revista ICES Journal of Marine Science. Tras repasar la literatura científica de las tres últimas décadas, los autores aseguran que la gobernanza pesa más que la eslora a la hora de medir el compromiso del sector con el medio y la naturaleza, cuestionando así, por ejemplo, que la pesca artesanal sea siempre más responsable que la industrial. Pueden serlo ambas, como ocurre en numerosos casos de éxito repartidos por todo el globo terráqueo. Un ejemplo de ello es la pesquería de abadejo de Alaska en Estados Unidos, la mayor del país y que para 2025 tuvo una captura biológicamente aceptable —⁠el volumen que los gestores consideran admisible para la correcta conservación de la especie⁠— de 2,4 millones de toneladas, un 18% por debajo del límite de la sobrepesca. En el lado opuesto, pero también para bien, está la pequeña pesquería del mero de aguas profundas del golfo de México, en cuyo caso solo tuvo 252 toneladas el año pasado, y aun así un 24% inferior al nivel de sobreexplotación.

«Encontramos que los stocks pesqueros sanos y la sostenibilidad ambiental en general son independientes de la escala, pero altamente dependientes de la gobernanza», remarcan los expertos, ambos economistas especializados en pesca y acuicultura. Conforme indican, «la tendencia a asociar lo grande con resultados indeseables no significa que el impulsor causal de los malos resultados sea la escala de la producción, la escala de los buques o empresas individuales, o la escala del mercado. De hecho, los buques de gran escala pueden ser necesarios para aprovechar los recursos de forma segura, como en el caso de los stocks pesqueros que están lejos de la costa».

Los investigadores defienden evaluar cada modelo pesquero a través de sus reglas, controles y resultados ambientales, sea este de mayor o menor dimensión, con el objetivo de romper el tópico de que la flota de mayor eslora es menos respetuosa con los océanos que los barcos de menor porte, como por ejemplo los artesanales. «Muchos estudios sobre pesca y acuicultura comienzan con la premisa de que lo pequeño es bello, mientras que lo grande es problemático. Es decir, los grandes buques pesqueros, las grandes granjas acuícolas y las grandes empresas de productos del mar, así como los mercados globales, socavan la sostenibilidad ambiental, económica y social en el sector de los productos del mar. Sin embargo, hay evidencia limitada para respaldar esta amplia generalización», apuntan Frank Asche y Martin D. Smith.

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La patronal europea de la flota, Europêche, celebró la publicación del informe, que a ojos de su presidente, Javier Garat, «confirma lo que el sector pesquero ha defendido sistemáticamente: la sostenibilidad está determinada por cómo se gestionan las pesquerías, no por el tamaño del buque». «Las pesquerías europeas se encuentran entre las mejor reguladas del mundo, con límites de captura estrictos, medidas técnicas, sistemas de control y asesoramiento científico que se aplican a todos los segmentos de la flota. Por lo tanto, los responsables políticos deberían evitar discursos simplistas que favorezcan un tipo de pesca sobre otro sin justificación científica», subrayó el español.