El viento y el calor extremo complican la lucha contra los megaincendios de Francia

Francia entra en una fase de alerta ante las altas temperaturas que afrontará esta semana el país en medio de una ola de megaincendios que siguen sin estar controlados. Las autoridades miran con preocupación los termómetros: según las previsiones, alcanzarán los 40ºC, especialmente en la zona de Gironda, donde todavía los tres incendios que azotan la zona siguen sin estar controlados.

La alcaldesa de Le Barp, Blandine Sarrazin, ha informado este miércoles del nuevo incendio que azota la región de la Gironda y ha apuntado a que "la situación está empeorando" debido a la ola de calor que azotará la zona durante varios días. "Hoy recibiremos aún más recursos", ha anticipado, en alusión a la partida de vehículos Centaure de intervención de la gendarmería.

A pesar de la inquietud, el megaincendio de Gironda se mantiene “estabilizado” tras una segunda noche de calma, según las autoridades, que no bajan la guardia ante la posibilidad de que se reaviven nuevos focos por el intenso calor y el viento previstos para estos días. "La noche transcurrió en calma, el incendio sigue controlado esta mañana y varios rebrotes fueron sofocados rápidamente durante la noche", ha anunciado la prefectura de Gironda, una semana después del inicio del mayor incendio forestal que ha asolado Francia desde 1949.

Situación crítica en Le Porge (Gironda)

Otro de los incendios que sigue generando una situación crítica es de Le Porge, también en la región de Gironda. Según el alcalde del municipio, Martial Zaninetti, “el pueblo aún no es seguro”, ya que los incendios se reavivaron durante la noche y provocaron una importante contaminación atmosférica.

El alcalde también anunció la creación de mecanismos de apoyo legal, administrativo y sanitario para ayudar a los residentes de la población. “Además, estamos trabajando con la Cámara de Comercio e Industria (CCI) en la compensación para todos los agentes económicos de nuestro pueblo”, informó.

El alcalde, que se reunió con Emmanuel Macron el lunes, concluyó diciendo que está trabajando con las agencias gubernamentales en los planes futuros para la reconstrucción del pueblo, después de que 200 viviendas fueran arrasadas por el fuego.

La noche “tranquila" en Biscarrosse (Las Landas)

Mejores noticias llegan desde Biscarrosse, en Las Landas. El incendio que se desató hace una semana tras arrasar 3.600 hectáreas ya está controlado. "La noche transcurrió con calma", ha informado el edil.

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Aun así, 250 bomberos siguen movilizados y "las condiciones meteorológicas son ligeramente menos severas que ayer", ha añadido. El departamento seguirá en alerta naranja por la ola de calor que llegará este miércoles al mediodía.