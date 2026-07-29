La energía fotovoltaica producida por el AMB se ha multiplicado por diez en los últimos cinco años

La energía fotovoltaica producida por proyectos impulsados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha multplicado por diez en apenas cinco años. El principal motivo que explica este crecimiento es el autoconsumo y los tejados públicos cubiertos con placas solares. No obstante, el ente metropolitano prevé dar un salto de escala de cara a 2027, con la puesta en funcionamiento de la marquesina solar de Sant Boi de Llobregat.

En 2021, la energía fotovoltaica impulsada por esta administración, que tiene competencias para instalar energías limpias, apenas alcanzaba 1 megavatio pico (MWp) de potencia. No obstante, en 2023 ya se llegó a los 2 MWp y en 2024, se produjo un importante salto: se superaron los 8 MWp. Desde entonces, se ha seguido creciendo hasta rozar los 12 MWp.

Imagen que representa la energía renovable fotovoltaica.

El despliegue se ha centrado principalmente en cubiertas de edificios públicos. A través de los ayuntamientos, se han instalado placas solares en equipamientos municipales, incluidos polideportivos, después de detectar que muchos inmuebles disponían de un importante potencial para producir electricidad renovable. Actualmente hay 136 cubiertas municipales en funcionamiento o en desarrollo y el objetivo es alcanzar las 150 instalaciones en 2027.

Más biogás

Este crecimiento responde a la estrategia marcada por el actual 'Pla Clima' del AMB, que ahora llega a su fin (a la espera de aprobar el nuevo documento en esta dirección). La siguiente hoja de ruta mantendrá la apuesta por la energía solar, aunque dará un paso más al priorizar instalaciones de mayor tamaño. La transición energética del AMB no se limita a la energía solar. La producción de biogás también mantiene una evolución al alza: mientras que en 2025 la potencia alcanzaba los 15,7 MW, este año ya se sitúa en 19,2 MW.

En paralelo, el organismo metropolitano ha desarrollado distintos proyectos para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones y reducir el consumo eléctrico. El objetivo es disminuir la demanda al mismo tiempo que aumenta la producción de energía limpia. La meta a medio plazo pasa por reducir el consumo energético de la propia administración.

Mientras que en 2019 el consumo del AMB se situaba en torno a los 300 gigavatios hora (GWh), el objetivo es rebajarlo hasta los 210 GWh en 2030 y que toda esa demanda pueda abastecerse íntegramente con energías renovables. El director del Área de Acción Climática y Transición Energética del AMB, Frederic Ximeno, hace un balance positivo de los resultados obtenidos hasta ahora. "La aplicación del 'Pla Clima' es muy positiva y nos conduce a acelerar aún más la hoja de ruta para descarbonizar la producción de energía", afirma.