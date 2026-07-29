Accidente
En estado crítico en la Vall Hebron una mujer tras caer de un caballo en los Aiguamolls de l'Empordà
La víctima, de 30 años, sufrió el accidente en unos campos próximos a un camping de Castelló d'Empúries y fue evacuada en helicóptero a la Vall d’Hebron
Eva Batlle
Una mujer de 30 años se encuentra en estado crítico después de caer de un caballo el lunes por la tarde en unos campos próximos a un camping de Castelló d'Empúries, dentro del entorno de los Aiguamolls de l’Empordà.
El accidente ecuestre se produjo alrededor de las ocho y media de la tarde. Por causas que se desconocen, la mujer cayó del animal y sufrió lesiones de consideración.
A raíz del aviso, se movilizaron varios servicios de emergencia. Efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender y estabilizar a la víctima.
La Policia Local de Castelló d’Empúries también intervino en el operativo. Varias patrullas prestaron apoyo a los equipos sanitarios cuando fueron requeridas y garantizaron las condiciones de seguridad necesarias para que pudiera aterrizar un helicóptero medicalizado, según el cuerpo policial.
Después de ser estabilizada, la mujer fue evacuada por vía aérea al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde debía recibir asistencia especializada por las lesiones sufridas y donde permanece ingresada en estado crítico.
La intervención requirió la coordinación de los diferentes cuerpos actuantes en una zona de campos próxima a los Aiguamolls de l’Empordà.
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Fuente: Diari de Girona
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