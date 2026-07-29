La Barcelona metropolitana acelera en energía renovable: tendrá su primer parque eólico y más placas solares en aparcamientos

La hoja de ruta que ultima el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para acelerar la transición energética se centra en un objetivo claro: aumentar de "forma significativa" la generación de energía renovable en la Barcelona metropolitana. Para lograrlo, el AMB apostará, principalmente, por dos tipos de instalaciones: las grandes cubiertas fotovoltaicas, por ejemplo sobre aparcamientos, y la construcción de tres grandes aerogeneradores. Se trata de unos molinos que, como ya adelantó este diario, se convertirán en el primer parque eólico (aunque de pequeñas dimensiones) del entorno de Barcelona.

La iniciativa, que adelanta EL PERIÓDICO y cuya aprobación está prevista para después del verano a través del denominado 'Pla Clima', se focaliza en aprovechar al máximo los espacios públicos disponibles y reducir la dependencia de los combustibles fósiles antes del año 2035. Aun así, además de estas dos grandes patas, también se impulsará el autoconsumo solar, la generación de biogás y otros sistemas de producción de energía verde. Otra asignatura por abordar es la instalación de baterías, clave para que el sistema basado en energía renovable sea más estable, impulsadas por el AMB. La idea es hibridar con baterías todos los llamados 'Ecoparcs', las plantas de gestión de residuos, e incluso se plantea, a través de un ensayo, instalar baterías anexas a tres bloques de pisos que disponen de cubiertas fotovoltaicas.

De los casi 12 megavatios pico producidos en 2026 por la energía fotovoltaica instalada por el AMB, se pretende pasar a 18 MWp en 2027. Y a esta cantidad de energía producida, en 2030, habrá que sumar 6 MWp de los aerogeneradores, 23 MWp de biogás (producido por las instalaciones de gestión de residuos y el depósito controlado del Garraf) y 26 MWp de energía eléctrica generada a partir de la valorización energética de la incineradora Tersa.

Imagen que representa la energía renovable fotovoltaica.

El director del Área de Acción Climática y Transición Energética del AMB, Frederic Ximeno, explica que el organismo lleva tiempo estudiando dónde existe un mayor potencial para seguir desplegando energía solar. "Lo primero que hacemos siempre es analizar el potencial", señala Ximeno. "Empezamos con las cubiertas de edificios pero enseguida vimos que cubrir de placas grandes instalaciones como los aparcamientos era una gran oportunidad para disponer de más energía", explica en referencia a la pérgola fotovoltaica proyectada en Sant Boi de Llobregat.

'Modelo Sant Boi'

El plan pasa por extender el 'modelo Sant Boi' y cubrir más aparcamientos con placas solares. El AMB considera que este tipo de instalaciones ofrecen ventajas que van más allá de la generación eléctrica. Además de producir energía renovable, las marquesinas fotovoltaicas proporcionan sombra a los vehículos y reducen la temperatura en estos espacios, un beneficio clave ante el contexto climático actual. "La mentalidad está cambiando: hace unos años parecía casi ciencia ficción hablar de este tipo de cubiertas y ahora, aunque son técnicamente complejas, generan cada vez más interés", afirma Ximeno.

Aunque los aparcamientos concentran gran parte del potencial disponible, el AMB también estudia otras ubicaciones. Una de las alternativas es instalar renovables en solares vacíos. De hecho, el ente metropolitano acaba de firmar un convenio con L'Energètica, la compañía eléctrica pública de la Generalitat, que puede contribuir a progresar en esta línea. Además, también se baraja la posibilidad de cubrir con placas solares instalaciones deportivas como por ejemplo las pistas de pádel.

Molinos de viento. / El Periódico

De todas formas, Ximeno asegura que se seguirán potenciando los tejados privados de edificios: "Una cosa no sustituye a la otra y seguiremos trabajando también en edificios; sin embargo, es cierto que las grandes cubiertas permiten producir mucha más energía".

Pendiente de autorización

Además de las grandes cubiertas fotovoltaicas, el gran reto del 'Pla Clima' es impulsar los tres aerogeneradores, cuya ubicación final todavía no está confirmada aunque se había estudiado la posibilidad de probarlo en Begues y Corbera de Llobregat. A día de hoy, la administración está pendiente de recibir la autorización para instalar las torres de medición que comprobarán cuánto viento sopla en las zonas elegidas. El objetivo es diversificar las fuentes de generación renovable y aumentar la producción eléctrica "de proximidad", en palabras de Ximeno. Con los molinos ocupando muy poco espacio, se puede conseguir una cantidad de energía importante, en comparación con la fotovoltaica.

Aunque la implantación de grandes molinos de viento en un entorno tan densamente urbanizado presenta ciertas complicaciones territoriales, el organismo considera que existen emplazamientos donde esta tecnología puede ser "compatible" con el entorno y contribuir de forma significativa a la descarbonización.

Otra de las prioridades será favorecer el desarrollo de comunidades energéticas, un modelo que permite a vecinos, empresas o administraciones compartir la generación y el consumo de electricidad. Hasta ahora, reconoce Ximeno, su implantación está siendo mucho más lenta de lo esperado. Por ese motivo, el AMB ha centrado inicialmente sus esfuerzos en impulsar proyectos de autoconsumo compartido junto a los ayuntamientos.

Una de las propuestas que se estudian es facilitar que la energía generada en instalaciones municipales pueda compartirse también con la ciudadanía, ampliando así el alcance del autoconsumo colectivo. Un reciente cambio normativo que incorpora la transición energética como competencia municipal también facilitará este proceso. Según Ximeno, supone una variación relevante porque obliga a todos los municipios a implicarse en este ámbito. "Ningún ayuntamiento podrá decir que esto no va con él, todo el mundo tiene que contribuir de alguna forma u otra", zanja el directivo.