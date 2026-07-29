Baleares quiere entrar en la carrera espacial con su primer satélite, Posidònia

El primer satélite impulsado desde Baleares, Posidònia, ya es una realidad. El proyecto, desarrollado por la empresa mallorquina Open Cosmos y cofinanciado por el Govern, se presentó ayer en un acto institucional en el ParcBit, donde el Ejecutivo autonómico destacó que la misión supone un paso adelante para el ecosistema tecnológico e innovador de las islas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró que el lanzamiento de Posidònia "sitúa a las Illes Balears en la vanguardia de la innovación tecnológica" y afirmó que representa "el mejor ejemplo del modelo económico que este Govern impulsa desde el inicio de legislatura: una economía basada en el conocimiento, la innovación, la investigación y el talento".

Tecnología desarrollada desde Mallorca

Durante su intervención, Prohens subrayó que "Posidònia es mucho más que un satélite". "Es la demostración de que Baleares puede competir en los sectores más avanzados tecnológicamente", añadió, antes de recalcar que en las islas hay suficiente "talento, empresas y capacidad para liderar también desde la innovación".

La presidenta puso el foco en el origen del proyecto, impulsado por Open Cosmos, empresa fundada por el mallorquín Rafel Jordà y con presencia en el ParcBit. "No hay mejor ejemplo del modelo que queremos construir que una empresa balear, liderada por un mallorquín e instalada en el ParcBit, que junto al Govern pone el nombre de las Illes Balears en el espacio", afirmó.

Apuesta por el ParcBit

El Govern enmarca el lanzamiento dentro de una estrategia más amplia para impulsar un modelo económico basado en la "innovación" y la "investigación". En este contexto, Prohens reivindicó el papel del ParcBit como eje del desarrollo tecnológico de las islas.

"Cuando este Govern empezó la legislatura tenía muy claro que el ParcBit debía recuperar el protagonismo que nunca tendría que haber perdido. Por ello, hoy dejamos atrás años sin proyecto para convertirlo en el gran polo de innovación e investigación del Mediterráneo", manifestó.

La presidenta recordó que el Ejecutivo impulsa un plan dotado con alrededor de 68 millones de euros para ampliar las instalaciones del ParcBit, atraer empresas y talento, construir nuevas infraestructuras y promover viviendas de alquiler temporal para investigadores y trabajadores. Entre los proyectos previstos también figura la futura implantación de una facultad de la UIB.

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"Las Islas Balears no pueden limitarse a observar los grandes cambios tecnológicos. Tienen que formar parte, liderarlos y convertirlos en oportunidades de prosperidad y bienestar", concluyó Prohens.