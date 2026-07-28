Conflicto lingüístico
El TSJC obliga a otro centro del Maresme a impartir más asignaturas en castellano en una clase
El tribunal reconoce el derecho de una alumna a estudiar una asignatura troncal en castellano, más allá de la de lengua
Plataforma per la Llengua, parte demandada en el procedimiento, recurrirá la sentencia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado parcialmente la razón a un padre del Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, en el Maresme, que reclamaba un 25 % de castellano para su hija. La sentencia no modifica el proyecto lingüístico del centro, pero concede a la alumna el derecho a cursar, además de la asignatura de castellano, "otra área, materia o asignatura curricular no lingüística" en este idioma. Plataforma per la Llengua, que comparecía como parte demandada en el procedimiento, ha lamentado que el TSJC "ya aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", que el pasado mes de junio dictó una sentencia que "avalaba el 25 % de castellano en las aulas".
La sentencia, a la que ha tenido acceso la ACN, reconoce el derecho de la alumna a recibir, "junto con sus compañeros de clase, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, fijando una presencia mínima del castellano, además de en la asignatura o materia de Lengua y Literatura Castellana, en otra materia que, por su peso lectivo, pueda tener la consideración de troncal o análoga".
TEDH y Supremo
Según la entidad de defensa del catalán, el texto del TSJC "también da por buena" la sentencia del Tribunal Supremo de este mes de julio que abría la puerta a incluir el castellano en la rotulación de los centros escolares. "Aunque la sentencia lo desestima en esta ocasión por una cuestión procesal, hace suyos los argumentos del Supremo", advierte Plataforma per la Llengua.
La entidad presentará un recurso de casación para "evitar la imposición del 25 %" en este centro y reclama al Gobierno de la Generalitat que "impulse todas las acciones procesales a su alcance para solicitar la nulidad de la sentencia del Supremo".
"Es la primera sentencia que evidencia que, a través de las resoluciones del TEDH y del Supremo, quienes se oponen a la normalización del catalán disponen de una nueva vía para imponer más castellano en los centros educativos", alerta Plataforma.
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