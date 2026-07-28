Sondeo Catalunya: División entre los catalanes sobre si hay que talar árboles para reducir el impacto de los incendios

Ya hace casi un año que Salvador Illa afirmó con contundencia que en Catalunya sobraba bosque y que era necesario cortar árboles para tener más posibilidades de frenar los grandes incendios forestales. Desde entonces, la Generalitat ha empezado a desarrollar un plan de gestión forestal a medio plazo cuyas primeras acciones ya se están llevando a cabo. ¿Pero qué opina la ciudadanía de Catalunya de este planteamiento? A día de hoy, los catalanes se muestran divididos acerca de esta cuestión, según la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO.

Los resultados constatan que un 47,3% de los interrogados dice estar a favor de realizar gestión forestal para poder gestionar mejor los incendios forestales. Sin embargo, un 46,5% se muestra contrario a la medida. Además, un 5,8% asegura no tener una respuesta para la pregunta.

En función del género, no hay demasiadas diferencias, aunque hay más hombres que mujeres que ven con buenos ojos esta acción. En concreto, un 47,9% de los hombres están de acuerdo con hacer esta gestión forestal enfocada a prevenir incendios, mientras que un 45,4% no está de acuerdo. En cambio, entre las mujeres, un 45,1% está a favor y un 49%, en contra.

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Por edades, las personas mayores de 60 años son las más favorables (un 49,9%, respecto a un 44,1%) a reducir bosque y tratar de romper la masa forestal para que luego los bomberos puedan gestionar más fácilmente los incendios. Entre los más jóvenes, de 18 a 29 años, también hay una cierta mayoría que interpreta como positiva esta política: un 48,5% está a favor y un 45,8%, en contra. En cambio, entre las franjas de edad situadas entre los 30 y los 59 años, un 50% de los ciudadanos expresan rechazo a la propuesta, mientras que un 43,3% la considera óptima.

Si se analiza el posicionamiento ante la gestión forestal en función del recuerdo de voto en las elecciones catalanas de 2024, es difícil llegar a conclusiones. Entre los que votaron a Vox y el PP, partidos que a menudo reivindican lo que definen como "limpieza" de bosques, hay un 63% de personas que se definen como contrarias a las talas de árboles para reducir masa forestal.

En la derecha y la ultraderecha independentista, en cambio, el panorama es muy distinto. Los que votaron a Junts hace dos años son favorables, en un 63%, a abordar la gestión forestal necesaria. Y en Aliança Catalana, sucede algo similar: un 62,2% de los que votaron a la formación ultra sostiene que estas talas son una buena práctica.

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Entre los que recuerdan haber votado a partidos de izquierda, sin embargo, las diferencias no son tan marcadas. Un 49,4% de los que apoyó al PSC está a favor de las talas, mientras que un 46,3% no lo está. Los que en 2024 respaldaron a Esquerra Republicana están completamente divididos: un 47,4% a favor y un 47,4% en contra. Y, por último, entre los que recuerdan haber dado su voto a los Comuns y la CUP, hay una ligera mayoría en contra de las talas de árboles.

La urgencia del Govern para tratar de "decrecer en masa forestal", así lo dijo el president Illa, se puso sobre la mesa tras el verano de 2025, que dejó graves incendios en toda España (en Catalunya, los más importantes fueron el de Paüls y el de la Segarra). La idea es reducir la cantidad de árboles, sobre todo en zonas próximas a las viviendas y las urbanizaciones, abriendo franjas de seguridad. Además, se propone también eliminar arboledas en zonas concretas y generar prados y abiertos que faciliten el trabajo de los bomberos y promuevan la biodiversidad.

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Esta idea nace a partir del hecho de que el bosque se haya ido expandiendo por el abandono agrícola y la pérdida de procesos ecológicos naturales como los mismos incendios (casi todos se han apagado) y la presencia de herbívoros en abundancia. Para reducir esta acumulación de árboles en puntos concretos, se ha elaborado un proyecto que se centra en actuar cerca de urbanizaciones y, al mismo tiempo, crear unos ejes clave con menos masa forestal en los que poder frenar el fuego.