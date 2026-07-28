Renfe aparta de Rodalies a Antonio Carmona, su histórico portavoz en Catalunya

Renfe ha apartado de Rodalies al histórico portavoz de la operadora ferroviaria en Catalunya, Antonio Carmona. El también exidrector de la compañía ha sido una de las caras más visibles de la red ferroviaria catalana durante más de 20 años, en los que ha tenido que hacer frente a las sucesivas crisis y a las frecuentes averías y desperfectos de la compañía ferroviaria. Ahora, según confirman fuentes de la propia compañía, Carmona ha vuelto a ser regelgado y desde hace unas semanas se ha alejado del foco mediático para centrarse en un nuevo puesto en los servicios comerciales de la compañía.

Carmona, licenciado en Periodismo por la UAB, entró en Renfe en diciembre del año 2000 como ayudante ferroviario y en 2003 se incorporó al gabinete de comunicación, que ha dirigido en dos etapas: de 2007 a 2012 y de 2017 hasta su nombramiento como director en abril de 2024. Carmona mantuvo el puesto hasta julio de 2025, cuando el presidnte de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, le devolvió la portavocía de la compañía y puso como director a Josep Enric García Alemany. La pérdida de confianza de la cúpula de Renfe a Carmona fue progresiva: en abril de 2025, García Alemany ya había asumido las decisiones oeperativas de Rodalies.

Desde entonces, Carmona había vuelto a su histórico puesto en el departamento de relaciones institucionales de la compañía y tuvo que hacer frente como portavoz a la crisis desatada por el accidente de Gelida del pasado mes de enero. Esta crisis fue, precisamente, la que acabó con la destitución de Josep Enric García Alemany --la única cabeza de Renfe que rodó tras el incidente-- y propició la llegada de Òscar Playà, el consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, al frente también de la dirección operativa de Renfe en Catalunya.

Ha sido Playà quien, en aras de la reestructuración de la empresa de cara al traspaso de Rodalies a la Generalitat, ha decidido relegar a Carmona, según ha avanzado 'La Vanguardia' y confirman a EL PERIÓDICO fuentes de la compañía.