Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaBegoña GómezApuñalamiento HospitaletIncendiosTerremoto JapónViviendaMetro de BarcelonaBarcelonaDiomandeJoc de cartesEclipse solarLuna llenaAire acondicionado
instagramlinkedin

Pepita Bernat (107 años): "A mí me gusta trabajar. Si quieres algo, tienes que ganártelo"

La mujer de más de 100 años da una serie de consejos para vivir muchos años con plenitud

Pepita Bernat Bosch, 107 años: "Si después de muerto se estuviera tan bien, alguien habría vuelto para contarlo"

Pepi Bernat

Pepi Bernat / SPORT.es / Sofía Amadori

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristian Miguel Villa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A la mayoría de las personas no le gusta trabajar, y es completamente lógico: largas jornadas laborales, cansancio acumulado, desplazamientos molestos... pero hay excepciones. Pepita Bernat es precisamente una de esas excepciones, y a sus 107 años cuenta cómo ha conseguido vivir una vida larga y plena.

"Los consejos que les puedo dar, no creo que ninguna lo pudiera coger", afirma Pepita en una reciente entrevista. Y el motivo es bien claro: asegura que a ella le gusta trabajar. "Te lo has de ganar", dice Pepita sobre todo pensando en esas personas que dice que quieren que todo les llegue sin hacer grandes esfuerzos.

Pepita recuerda que cuando ella trabajaba, siempre estaba nerviosa. Pero en el trabajo encontraba una satisfacción especial. Dicho esto, sus consejos no van dirigidos sólo a los jóvenes, también asegura que los 'mayores' tienen sus propias obligaciones.

"Que se muevan", dice Pepita, "que no se sienten en el sofá". Ese empuje que quiere darle a los más jóvenes para que trabajen por lo que realmente desean, se lo quiere dar también a esas personas más mayores que empiezan a ver cómo el día a día se hace más pesado.

Para Pepita, trabajar no significa únicamente tener un empleo, sino mantenerse activa, conservar una rutina y seguir encontrando motivos para moverse. Su consejo coincide con una recomendación habitual entre los especialistas: adaptar la actividad física a cada edad para preservar durante más tiempo la movilidad y la autonomía.

PERSONAS DE TERCERA EDAD - MATRIMONIOS - ANCIANOS - JUBILADOS

PERSONAS DE TERCERA EDAD - MATRIMONIOS - ANCIANOS - JUBILADOS / MIGUEL ANGEL GRACIA

No, tampoco hay que entender esto como ir al gimnasio y trabajar al mismo ritmo que muchas personas más jóvenes. Lógicamente, Pepita tampoco hace referencia a esto. Pero sí al hecho de trabajar de manera moderada aspectos como la fuerza, la movilidad o el equilibrio para mantener una autonomía física.

El mejor ejemplo de ello es la propia Pepita Bernat; con 107 años, se la sigue viendo tan lúcida como capaz. Y eso no es fruto de quedarse todo el día en el sofá mirando la televisión. Su vitalidad no puede explicarse mediante una única causa, pero haberse mantenido activa durante toda su vida parece haber contribuido a conservar su autonomía.

Un anciano camina por le arcés de una carretera.

Un anciano camina por le arcés de una carretera. / sport

Al final, lo que mejor expresa la forma de vivir de Pepita es que hay que hacerlo con energía. Si se quiere vivir muchos años, hay que tener un estilo de vida que refleje eso mismo. Y Pepita ha tenido siempre ese ímpetu de salir adelante, de currarse todo para alcanzar una satisfacción física y personal.

Noticias relacionadas

Lógicamente, en cada persona hay una historia y no todo el mundo puede tener la capacidad o el contexto que tuvo Pepita. Pero lo que innegablemente se puede aplicar a cada persona es esa energía que desprende la mujer de 107 años. Porque vivir más es algo cada vez más común, pero llegar tan bien como Pepita, no tanto.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. VÍDEO | Registradas por primera vez imágenes de dos osas con tres cachorros cada una en el Vall d'Aran
  2. La Aemet advierte de una nueva subida de los termómetros a partir del martes que podría desembocar en la cuarta ola de calor del verano
  3. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  4. La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
  5. El Gobierno y la ONCE repartirán dos millones de gafas gratis para ver el eclipse del próximo 12 de agosto
  6. El que ve demasiado acaba no encajando en ningún sitio': la profunda frase de Friedrich Nietzsche sobre el 'despertar de la conciencia
  7. Alba Ferran (Ustec): 'Es grave que se culpe a los docentes del error de PISA y que lo hayan ocultado tanto tiempo
  8. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 730 días en las bajas: 'Es una demora inaudita

Pepita Bernat (107 años): "A mí me gusta trabajar. Si quieres algo, tienes que ganártelo"

Pepita Bernat (107 años): "A mí me gusta trabajar. Si quieres algo, tienes que ganártelo"

Así se vivió el incendio en el interior de un tren de la L1 del Metro de Barcelona

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de traficantes de hachís en Badalona

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de traficantes de hachís en Badalona

Última hora de los incendios en España, en directo | Marlaska dice que el trabajo de anoche contra el fuego permite estar "un poco más tranquilos"

Última hora de los incendios en España, en directo | Marlaska dice que el trabajo de anoche contra el fuego permite estar "un poco más tranquilos"

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de traficantes de hachís en Badalona

El consumo de antibióticos en España cae un 19% en una década y la penicilina está detrás del descenso

El consumo de antibióticos en España cae un 19% en una década y la penicilina está detrás del descenso

Los agricultores afectados por el incendio de Castellón: "Que el trabajo de toda la vida se vaya en un momento es una impotencia enorme"

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas