En la playa de Sabón, en Arteixo
Muere la ballena varada en Galicia y desmienten que las orcas fuesen las 'asesinas'
Un particular dio el aviso al 112 Galicia minutos antes de las nueve de la mañana de este lunes. Ahora los servicios de emergencias, Salvamento Marítimo, Guardia Civil y la Cemma trabajan sobre el terreno
Candela F. Roldán
Una ballena ha aparecido varada en la mañana de este lunes en la playa de Sabón, en el litoral de Arteixo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias. Un particular dio la voz de alarma a la central del 112 Galicia a las 8.40 horas tras localizar al cetáceo en el arenal.
Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias de Arteixo con su coordinador, José Antonio Varela, al frente, la Policía Local, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y los especialistas de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma).
El operativo ha requerido de una labor coordinada a pie de agua marcada por la complicación del mar. Santiago Gutiérrez y Héctor Yáñez, del Servicio de Socorrismo de Arteixo, junto a varios miembros del Club de Arteixo de Salvamento y Socorrismo, unieron fuerzas con el coordinador de emergencias, surfistas y miembros de un club de surf local.
Con olas que superaban el metro de altura, el equipo empleó motos de agua para adentrarse en el mar y trasladar el cabo de remolque hasta la lancha de Salvamento Marítimo, en una maniobra de gran esfuerzo físico. A pesar de todo, el animal no sobrevivió a la reintroducción.
No fueron las orcas
Las primeras hipótesis difundidas a través de redes sociales apuntaban hacia un ataque de orcas basado en un raspazo en la cola y marcas en la aleta dorsal, una zona clave que las orcas suelen atacar para inhabilitar a las ballenas y facilitar su captura. Sin embargo, el doctor y presidente de la CEMMA, Alfredo López, desmiente esta hipótesis y asegura que: «No había ningún tipo de indicio compatible con el ataque de otro animal ni accidente».
«El animal presentaba una delgadez extrema, y eso sí puede ser la evidencia de una situación de enfermedad, algo que se podría comprobar en caso de que el cuerpo apareciera y pudiera ser examinado» añadió.
De acuerdo con el protocolo establecido para estos casos, CEMMA recomendó en primer lugar su reintroducción al mar, sin embargo, debido a su mal estado, visible en su extrema delgadez, la ballena no sobrevivió y se hundió.
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Fuente: Faro de Vigo
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