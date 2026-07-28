Lluís Homar, sobre la manifestación del pasado domingo en Palma: "Los turistas pueden venir pero no echarnos de nuestras casas"

Forastera, la película con la que Lucía Aleñar amplía a largometraje su cortometraje homónimo, abrió el pasado domingo 26 de julio el Atlàntida Mallorca Film Fest. La cinta, protagonizada por Lluis Homar y Zoe Stein, nominada al Goya a actriz revelación en 2022, retrata cómo una familia mallorquina afronta la muerte repentina de la matriarca, y cómo esa ausencia transforma la relación entre un abuelo desbordado por la pérdida y una nieta que, poco a poco, empieza a adoptar gestos y a utilizar ropa de la abuela que ya no está.

La casualidad quiso que el estreno coincidiera con la tercera manifestación consecutiva contra la masificación turística en la isla. Preguntado por la protesta, Homar no duda en mostrar su apoyo a las reivindicaciones: "La gente puede venir pero no puede echarnos de nuestra casa", afirma, para después señalar que "Barcelona y otros lugares se han convertido en parques temáticos". El actor catalán atribuye la situación a "muchos años de políticas ultraliberales" y lamenta que "los políticos parece que favorecen más a los turistas que a la gente que vive aquí". Con todo, matiza que no es una cuestión de cerrar la isla a quien llega de fuera: "No es que la gente no pueda venir, yo creo en las sociedades pluriculturales, pero no se puede convertir a Mallorca en una especulación económica y dejar atrás a la gente local".

Lucía Aleñar y Zoe Stein / Toni Dunne

Zoe Stein, que interpreta a la nieta protagonista, coincide en el diagnóstico, aunque matiza el origen del problema: "Hay que tomar medidas, todo el mundo viaja, pero el problema de Mallorca no es el turista en sí, sino el tipo de turista que viene". La actriz considera que la magnitud del problema se nota especialmente en territorios pequeños como una isla: "En sitios como Mallorca el problema suele ser más notorio, es algo que es necesario regular".

Mallorca, escenario y motivo de la película

Más allá de la coincidencia con la manifestación, la isla es parte esencial de la propia película. Aleñar explicó que abrir el festival mallorquín con Forastera tiene un significado especial: "Mallorca es esencial para la historia de Forastera y teníamos ganas de rodar aquí". La directora subraya el contraste entre el escenario y el tono de la historia: "Utilizamos un lugar muy bonito como esta isla para contar una historia algo oscura sobre la pérdida de una abuela". Homar coincide en valorar el rodaje en Baleares: "La grabación fue increíble, todas las localizaciones aportaban algo y teníamos unas vistas inmejorables", mientras que Stein bromea asegurando que "repetiría la experiencia varias veces".

El elenco de la película Forastera en Mallorca / Toni Dunne

El núcleo emocional de la película es la pérdida repentina de la abuela, un golpe para el que, según Stein, no existe preparación posible: "Creo que no hay manera de prepararte para algo así, se suele decir que el tiempo todo lo cura, pero más que curar aprendes a convivir con el duelo". La actriz recurre a una imagen concreta para explicar ese vacío: "Los abuelos suelen ser la primera silla que falta en la mesa de Navidad y son la primera cena que se siente extraña, sabes que falta algo y no puedes hacer nada".

Sobre cómo se traduce esa pérdida en el propio personaje, Stein señala la transformación física y gestual de su papel: "La manera de retratar la pérdida de un familiar es muy especial, el personaje de repente empieza a utilizar gestos y ropa de su abuela". Lucía Aleñar defiende que ese proceso, aunque pueda resultar extraño visto desde fuera, está anclado en algo reconocible: "Son cosas que hemos hecho todos cuando hemos perdido a alguien, el proceso de transformarse que tiene el personaje puede ser algo extraño, pero a su vez empatizas con el personaje".

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En la trama es precisamente la nieta quien termina sosteniendo a un abuelo incapaz de recomponerse tras la pérdida. Lluís Homar describe así a su personaje: "El abuelo se ve completamente desbordado, ha perdido a su compañera de vida, sabe que su casa, las comidas y la vida con sus nietas no va a volver a ser la misma", explica.