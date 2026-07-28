Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó

España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas calcinadas, y la situación sigue siendo "compleja", aunque la evolución en el control de las llamas es "muy positiva", con algunos focos "consolidados".

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

En Ávila En la provincia de Ávila se encuentran afectadas la AV-502 entre Navalperal de Pinares y La Atalaya; la AV-503 entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros; la AV-504 entre Cebreros y Poblado de Burguillo; la AV-512 entre Cebreros y El Tiemblo; la AV-561 en El Hoyo de Pinares; la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal; la AV-901 entre Burgohondo y Casavieja; la AV-902 entre Burgohondo y El Quejigo; y la AV-902 entre Navaluenga y La Rinconada. Asimismo, en la provincia abulense están cortadas la AV-904 entre La Atalaya y Cerro Guisando; la AV-P-308 entre Peguerinos y Las Navas del Marqués; la AV-P-310 en Hoyo de la Guija; la AV-P-703 entre Sotillo de la Adrada y Casillas; la AV-P-705 entre Mijares y Gavilanes; la CL-501 entre Casavieja y Santa María del Tiétar; la CL-505 entre Navalperal de Pinares y La Estación; la CL-505 en Las Navas del Marqués y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

52 carreteras continúan cortadas por los incendios forestales en España Un total de 52 tramos de carretera permanecen cortados al tráfico a las 01:00 horas de este martes por los incendios forestales en España, repartidos en las provincias de Ávila (18 tramos locales), Madrid (16 tramos locales), Castellón (8 vías) y Toledo (6 tramos locales), además de 4 vías interprovinciales. Entre las carreteras cortadas figuran las vías interprovinciales N-403 (que une Toledo con Ávila y con Madrid), M-540 (que une Madrid y Toledo) y M-539 (que une Madrid y Ávila), según los datos registrados a las 01:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Interior autoriza el realojo de nueve de los once municipios de Toledo evacuados por los incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este lunes por la noche de que se va a proceder a autorizar el realojo de nueve de los once municipios de la provincia de Toledo evacuados por los incendios forestales. En concreto, se tratan de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. En cambio, se mantiene el desalojo de la Iglesuela y Sartajada. Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero (Madrid). Para Marlaska, esta decisión es una noticia "esperanzadora".

Más de 400 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio al norte del Pantano de San Juan Más de 400 efectivos trabajar estas horas para tratar de contener el avance del incendio al norte del Pantano de San Juan. El delegado del Goberino en Madrid, Francisco Martín, ha informado que, aprovechando la ventana de oportunidad que hay hasta el mediodía, se han establecido "líneas de seguridad" y cientos de efectivos para hacer frente al avance del incendio de Valdemaqueda. "Por lo tanto, toda esa confianza en un trabajo muy importante que se va a desarrollar en las próximas horas, hasta las 12 del mediodía de mañana, cuando el viento entrará desde el sur y todo lo que no se haya podido contener podrá tener ciertas posibilidades de complicar de nuevo la situación. Eso es lo que hace que sea tan importante el esfuerzo que se va a realizar a lo largo de la noche", ha expuesto en declaraciones a los medios.

Protección Civil cifra en 91.000 las personas evacuadas o confinadas por los incendios La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha cifrado en 91.000 las personas afectadas por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, con 63.000 evacuadas y 28.000 confinadas. Ha advertido de que la cifra real podría ser mayor por el aumento de población durante el verano y ha señalado que el incendio sigue activo, con unas 78.000 hectáreas calcinadas.

La mayor humedad y la ausencia de fuertes rachas de viento favorecerán la lucha contra los incendios esta noche El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las condiciones previstas para esta noche serán favorables para las labores de extinción en el centro de la Península. El aumento de la humedad y la ausencia de ráfagas importantes de viento permitirán al operativo trabajar con todos los medios disponibles.

Declarado un incendio forestal próximo a la urbanización Islantilla Golf, en Lepe (Huelva) Un incendio forestal declarado en Lepe (Huelva) permanece activo en las proximidades de la urbanización Islantilla Golf, cerca de la zona de la playa de Islantilla. La evolución de las llamas ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca en la provincia de Huelva. El fuego fue declarado este lunes 27 de julio alrededor de las 2in0.10 horas. En un primer momento, el dispositivo movilizado estaba compuesto por un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, 16 efectivos terrestres y una autobomba, pero ante la evolución del incendio, el Plan Infoca amplió los medios desplegados. A las 20.50 horas trabajaban en la zona dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 45 efectivos por tierra y dos autobombas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, comunicó a las 21.01 horas la activación de la situación operativa 1 por la evolución del incendio forestal de Lepe. Las autoridades han pedido a la población que evite la zona del incendio y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. También recomiendan cerrar las puertas y las ventanas de las viviendas para impedir la entrada de humo. El incendio continúa activo y los equipos de extinción trabajan para frenar su avance en un entorno próximo a Islantilla Golf, una zona situada cerca del litoral onubense y con numerosas viviendas y alojamientos turísticos.

La situación del incendio de Ávila es “bastante más favorable” tras una jornada muy complicada El director técnico de extinción del operativo INFOCAL, José Luis Gutiérrez, ha asegurado que los trabajos realizados este lunes han permitido mejorar la situación del incendio del sur de Ávila, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas y presenta un perímetro de unos 160 kilómetros. Aunque se prevén reproducciones durante los próximos días, las maniobras para proteger el puerto de Casillas, la Reserva Natural de Iruelas, el Castañar de El Tiemblo y el puerto de Mijares han resultado efectivas, por lo que el operativo se muestra “relativamente optimista” a la espera de la evolución del viento.

Catalunya envía 56 efectivos y 20 dotaciones para apoyar la extinción en Madrid, Ávila y la Vall d’Uixó Los Bombers de la Generalitat enviarán este martes dos convoyes de apoyo a los incendios de Madrid y Ávila y de la Vall d’Uixó, con un total de 56 personas y 20 dotaciones terrestres. El dispositivo incluirá efectivos de todas las regiones de emergencias, personal del GRAF y un profesional de enfermería del SEM, y trabajará bajo la coordinación de los mandos responsables de cada incendio.