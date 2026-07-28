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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de los fuegos activos en Madrid, Ávila, Toledo y Vall d'Uixó

Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Bomberos y forestales continúan las labores de extinción de incendios en la Comunidad de Madrid

Bomberos y forestales continúan las labores de extinción de incendios en la Comunidad de Madrid

Europa Press

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Rosa Mari Sanz

Víctor Vargas Llamas

Jose Real

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España sigue sumida en el infierno de los incendios este verano. La gran preocupación ahora se centra en la zona centro, donde el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los fuego que afectan a estas regiones.

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio

Dimensión de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo a domingo 26 de júlio / Ricard Gràcia

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas calcinadas, y la situación sigue siendo "compleja", aunque la evolución en el control de las llamas es "muy positiva", con algunos focos "consolidados".

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

También preocupa el fuego de la Vall d'Uixò (Castellón) que ha visto cómo se acercaba peligrosamente a su casco urbano.

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