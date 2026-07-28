Megaincendios
El humo de los incendios obliga a Francia a distribuir millones de mascarillas FFP2
Las autoridades alertan del deterioro de la calidad del aire en Nueva Aquitania mientras el megaincendio de Gironda da un respiro a los bomberos.
El megaincendio de la región de Gironda, al suroeste de Francia, da un respiro a los bomberos. Después de arrasar 42.000 hectáreas, las llamas permanecen “estabilizadas” tras “una noche tranquila”, informó la prefectura del departamento.
Gracias a la caída de las temperaturas, la disminución del viento y el aumento de la humedad han ayudado en los trabajos de extinción, sin embargo, las autoridades miran con preocupación los termómetros de esta semana. Se espera que las temperaturas alcancen de nuevo los 40 grados en zonas, como la Gironda, donde Météo-France pronostica que durante el día las temperaturas alcanzarán los 33-35 °C en el interior, acompañadas de vientos del sureste y brisas marinas del oeste en la costa, lo que podría reavivar el fuego.
"Se sofocaron varios rebrotes durante la noche, pero están bajo control (al norte de Le Porge, al norte de Cap-Ferret, en la zona de dunas) gracias al trabajo de los bomberos. La superficie quemada no ha variado", declaró la prefectura.
Otra de las inquietudes que dejan estos megaincendios es la calidad del aire. En las últimas horas, tres departamentos de Nueva Aquitania (Gironda, Landas y Lot-et-Garonne) superaron. Por ello, la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania recomienda a las personas con mayor riesgo de contagio por el humo de los incendios el uso de mascarilla protectora FFP2 para salir a la calle. Se espera que el miércoles, se entreguen un total de 3,5 millones de mascarillas en toda la región.
“Para garantizar una distribución adaptada a las necesidades de protección de estas poblaciones, ya se han entregado 2 millones de mascarillas de la reserva nacional a las farmacias, además de las existencias propias en Gironda y Landas. El 28 de julio se entregará un millón más de mascarillas”, informa la ARS.
4.000 personas evacuadas de un campings
Desde que comenzaron los incendios, las autoridades han evacuado ya a 220.000 personas, la mayoría alojada en Burdeos, y como habían advertido, no descartan nuevas evacuaciones si el fuego vuelve a intensificarse.
Una advertencia que llegó este martes cuando la prefectura de Gironda obligó a desalojar a 4.000 personas de los campings de Lacanau. Las autoridades informan que el incendio podría tardar en extinguirse semanas e incluso meses, por lo que, el regreso de los vecinos a sus casas podría retrasarse más de lo esperado.
Detenido un joven de 23 años por múltiples incendios
El goteo de detenidos sospechosos de provocar los incendios que azotan al país no cesa. Tras la detención de varios hombres por fumar o prender fuego cerca de zonas forestales de alto riesgo de incendio, la prefectura de Var anunció el arresto de un joven de 23 años sospechoso de iniciar una serie de incendios provocados en el departamento entre el 19 y el 24 de julio.
La prefectura anunció en un comunicado el arresto la acusación formal y el encarcelamiento del joven, autor de los incendios tuvieron lugar en las localidades de Brignoles, Cabasse y Vins-sur-Caramy y "causaron la destrucción de varias hectáreas de matorrales y bosques".
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