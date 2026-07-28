El Govern aprueba el aumento de sueldo a los profesores pactado con algunos sindicatos tras las huelgas

El Govern ha dado luz verde definitivamente al aumento salarial de los profesores de cara al año que viene que pactó con los sindicatos CCOO, UGT y Professors de Secundària en mayo. El departament d’Educació cumple así con su compromiso de aplicar el acuerdo con los sindicatos pese a que el voto negativo de la mayoría de profesores afiliados a la USTEC, amén del rechazo de otros sindicatos como la CGT o la Intersindical, impidió poner un punto final a la huelga, que se retomará el próximo 8 de septiembre. La medida se ha aprobado este martes en el primer consell executiu después de que la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, reconociera la “gravedad” del error que hará que las pruebas del informe PISA de 2025 de Catalunya no sean comparables con otros territorios ni ediciones anteriores.

En 2026 y 2027, los profesores de escuelas e institutos del Servei d’Educació de Catalunya cobrarán 50 euros más al mes, 700 al año. En 2028, el importe adicional se dobla hasta los 100 euros mensuales y 1.400 anuales. En 2029, finalmente, los profesores acabarán cobrando 170 euros más al mes, para un total anual de 2.380 euros. El pacto con estos sindicatos, que no son mayoría en el sector educativo catalán, también recogía un incremento en el complemento específico de primaria hasta los 2.960,79 euros al año y otro de 3.027,49 euros anuales en el caso del complemento de secundaria. La idea es que también se acaben desplegando estos complementos progresivamente hasta 2029.

Más medidas

No ha sido el único acuerdo alcanzado por el Consell Executiu este martes. El gabinete liderado por el president Salvador Illa también ha sacado adelante la ampliación del complemento retributivo por mayor dedicación lectiva a diez especialidades más. A partir del próximo curso, quedan recogidos bajo esta opción los profesores de Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés, Orientación Educativa, Tecnología, Física y Química, Biología y Geología, Sistemas y aplicaciones informáticas, Instalaciones electrotécnicas y Sistemas electrotécnicos y automáticos. Tanto los profesores de estas asignaturas como los de Informática o Llengua Catalana, que ya estaban acogidos, pueden ampliar de manera voluntaria su horario para artender a los alumnos que no queden atendidos durante una sustitución. La dedicación del profesorado aumenta cinco horas a la semana.

El Govern también ha impulsado un cambio para las dinamizadoras de educación inclusiva, que ahora pasan a ser consideradas 'técnicas docentes' y recibirán un complemento salarial de 439,20 euros mensuales. Las dinamizadoras se encargan de formar a los profesionales en el modelo de escuela inclusiva y realizan tareas de apoyo en los centros educativos para favorecer "la equidad, la cohesión social y el bienestar emocional", según apunta el Govern.

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Aún en materia educativa, el Consell Executiu de este martes también ha oficializado la creación de dos centros educativos públicos para el curso que viene: el centro de educación especial Lexia, en Barcelona; y la Escola Nova de L'Hospitalet de Llobregat, por la integración del centro privado Sanfeliu.